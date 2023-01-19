"Пташка" з "Азовсталі" зробила особливі тату та нарвалася на гнів мами: що вона набила

Захисниця "Азовсталі", парамедикиня Катерина Поліщук із позивним "Пташка" показала, що зробила два зворушливих тату. Присвятила вона їх батькам.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram .

Як мама відреагувала на тату

Зокрема, мама захисниці не оцінила рішення доньки.

"Пташка" вирішила набити на передпліччях двох рук фрази "Завжди з тобою. Твій тато" та "Завжди з тобою. Твоя мама". Цікаво, що перед тим, як бити тату, захисниця попросила батьків написати ці слова від своєї руки.

"Це татуювання почерком мами і тата. Сподіваюсь, колись вони зрозуміють, бо поки я получила від мами. Я просто залишу це тут", - написала Катерина Поліщук.

Катерина Поліщук зробила два тату (фото: скрін)

Катерина Поліщук з мамою (instagram.com/ptashka_from_azovstal)

Додамо, що "Пташка" стала відомою, коли мережею почалися ширитися відео, на яких дівчина співала та підіймала настрій захисникам Маріуполя у перервах між боями.

Поліщук була на "Азовсталі" у Маріуполі, у травні вона потрапила у полон разом з захисниками міста та іншими медиками.

22 вересня стало відомо, що Україна повернула з російського полону 215 захисників. Тоді повернулася і Катерина Поліщук.