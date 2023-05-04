Психологи Фонду Ахметова провели консультацію для медиків Тростянця

Генеральний директор Тростянецького центру первинної медичної допомоги Світлана Лобода розповіла, що до медиків звертається багато пацієнтів у складному психоемоційному стані. Працівники, яким теж нелегко під час війни, надають медичну допомогу, підтримують людей. І самі потребують підтримки.

"Я запросила психолога для своїх працівників. Ви знаєте, сильні то ми сильні... Але ж у всіх є діти. До того ж психологічна стійкість медичних працівників - це дуже важливо. Їм доводиться "пропускати" через себе пацієнтів, виводити їх з депресивного стану. Я вважаю, це дуже важлива місія - допомагати і медичним працівникам з їхнім психічним станом, з психологічною стійкістю, щоб у них не було професійного вигорання", - зазначає директорка.

Під час консультації психологи фонду підтримали медиків Тростянця, допомогли відвідувачам стабілізувати свій психоемоційний стан тут і зараз, а також надали корисні вправи для самодопомоги надалі.

Проект фонду з психологічної допомоги постраждалим від війни стартував у 2014 році. Минулоріч до нього долучилися мобільні бригади психологів. У 2023-му психологи Фонду допомагають також медикам, освітянам і старшокласникам.

Психологічну допомогу від фонду з 2014 року отримали вже понад 145 тисяч жителів України. Задля цього 250 психологів пройшли навчання Фонду Ріната Ахметова з курсу "Травма війни".