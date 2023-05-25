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Психологи Фонду Ахметова надають допомогу медикам Херсона та Миколаївщини

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Четвер 25 травня 2023 21:55
Психологи Фонду Ахметова надають допомогу медикам Херсона та Миколаївщини Психологи Фонду Ахметова надають допомогу медикам Херсона та Миколаївщини (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Протягом травня мобільні бригади психологів Фонду Ріната Ахметова надають безкоштовні психологічні консультації медичним працівникам у Херсоні, а також у Миколаївській області - у Березнегуватому, Баштанці, Новому Бузі, Снігурівці.

Про це повідомляє прес-служба фонда.

"Ніби люди з одного регіону, з однією історією, а воєнний досвід дуже різний. Хтось і з перших днів війни, і зараз відчуває на собі постріли, десь були прямі прильоти. Є лікарні, які були в окупації вісім місяців, і це теж своя історія. І тому люди по-різному ставляться, і ми підбираємо якісь інструменти чи душевні дороги, як із ними спілкуватися", - ділиться Яніна Астаф’єва, психолог Фонду Ахметова, членкиня Національної психологічної асоціації.

За словами медичних працівників, психологам фонду вдається відволікти, розслабити відвідувачів.

На тлі комфортної атмосфери, яка панує на консультаціях, люди можуть заспокоїтися, запам’ятати корисні вправи, щоб надавати у майбутньому допомогу як собі, так і тим, хто поруч.

Проект Фонду Ріната Ахметова з психологічної допомоги постраждалим від війни стартував у 2014 році. Минулоріч до нього долучилися мобільні бригади психологів. У 2023-му психологи Фонду допомагають також медикам, освітянам і старшокласникам.

Психологічну допомогу від фонду з 2014 року отримали вже понад 145 тисяч жителів України. Задля цього 250 психологів пройшли навчання Фонду Ахметова з курсу "Травма війни".

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Херсонська область