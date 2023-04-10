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Психологи Фонду Ахметова надали підтримку учням та вчителям у Запоріжжі

Психологи Фонду Ахметова надали підтримку учням та вчителям у Запоріжжі (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Мобільні бригади психологів Фонду Ріната Ахметова відвідують громади, мешканці яких потребують професійної психологічної підтримки. У Запоріжжі психологів Фонду запросили до вечірньої школи, а слухачами консультації на тему "Як подолати стрес під час війни" стали учні та педагоги.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Процес навчання на тлі бойових дій, що тривають у країні, є викликом для освітян та отримувачів освіти. Як ті, так і інші справляються з ним на "відмінно", але це вартує значного психологічного напруження, підвищеної уваги та відповідальності. Психологи допомагають зменшити цей стрес.

"Нам усім треба триматися до перемоги. І після перемоги буде тяжкий період. Тож треба давати собі раду, приймати рішення, працювати з тілом, щоб жити далі та піклуватись про себе й близьких. Ми допомагаємо цього навчитися", - розповідає психолог фонду Яніна Астаф’єва.

Під час консультації психологи помічають зміни у психоемоційному стані відвідувачів. Крім допомоги тут-і-зараз, люди отримують корисні навички для подальшої самостійної роботи.

"Одне з наших завдань - це підвищення індивідуальної стресостійкості. Протягом консультації видно, як змінюється стан людей. Як після напруженого стану на початку їм стає легше наприкінці", - каже психолог Фонду Леся Залановська.

Проект фонду з психологічної допомоги постраждалим від війни стартував у 2014 році. Минулоріч до нього долучилися мобільні бригади психологів. У 2023-му психологи Фонду надають допомогу також учням старших класів, медикам та освітянам.

Психологічну допомогу від Фонду з 2014 року отримали вже понад 145 тисяч жителів України. Задля цього 250 психологів пройшли навчання фонду з курсу "Травма війни".

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Запоріжжя