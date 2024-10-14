Психологи Фонду Ахметова допомагають жителям Донеччини та Дніпропетровщини впоратися із травмою війни

Це як представники професій, які багато взаємодіють із людьми, так і вимушені переселенці, і мешканці прифронтових територій. Днями психологи Фонду відвідали Краматорськ на Донеччині, а також Павлоград, Кам'янське та Кривий ріг на Дніпропетровщині, де проводили групові лекції на тему "Як впоратися з травмою війни".

"Після самої темної ночі наступає ранок. Зараз нам може бути важко емоційно, але певні навички та знання ми можемо використовувати. Будь-яка війна має початок і має кінець. Я вірю в те, що ця війна рано чи пізно закінчиться нашою перемогою", - ділиться Євгенія Головачова, психологиня Фонду.

У жовтні мобільні бригади психологів допомагають, зокрема, переселенцям із прифронтового Покровська, які зараз мешкають у Кам'янському; працівникам установ, які надають адміністративні послуги населенню; вчителям; бібліотекарям; місцевим мешканцям, які переживають стрес через війну. На початку місяця групові лекції було проведено також для медичних працівників.

Психологи мобільних бригад Фонду Ріната Ахметова не лише підтримують відвідувачів групових лекцій тут і зараз, допомагають заспокоїтися, впоратися зі стресом, а й надають учасникам практичні та дієві інструменти й навички із саморегуляції психоемоційного стану, самодопомоги у моменти гострого стресу.

Проєкт психологічної допомоги розпочався у 2014 році, а у 2022-му до нього долучилися мобільні бригади психологів. Цьогоріч протягом всієї осені триватимуть виїзди, у рамках яких фахівці працюватимуть із мешканцями прифронтових територій, медичними та соціальними працівниками, вчителями та старшокласниками.

Понад 1 075 000 жителів України вже отримали психологічну допомогу від Фонду під час війни. Задля цього 250 психологів пройшли навчання Фонду Ріната Ахметова з курсу "Травма війни".