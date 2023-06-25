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Психологи Фонду Ахметова допомагають медикам Кривого Рогу

Психологи Фонду Ахметова допомагають медикам Кривого Рогу (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Мобільні бригади психологів Фонду Ріната Ахметова продовжують надавати допомогу мешканцям України, які постраждали від війни. Серед тих, хто щодня витримує значне психологічне навантаження, - медичні працівники. Психологи фонду відвідують медичні заклади країни і проводять там безкоштовні консультації на тему "Як подолати стрес під час війни".

Днями мобільні бригади завітали до медиків Кривого Рогу, повідомляє прес-служба фонду.

"Проект спрямований на допомогу щодо того, як справлятися зі стресом, як вбудувати його у своє життя. Як мати надію та йти далі", - пояснює Яніна Астаф’єва, психолог фонду.

Медичні працівники зазвичай володіють певними знаннями щодо психологічної допомоги. Але відвідувачі консультацій зізнаються: психологи фонду привносять у зустрічі щось нове, надають ефективні навички, вправи для самодопомоги та підтримки як пацієнтів, так і членів родини. Результат відчувається одразу.

"Ми приходимо з практичними вправами, які допомагають людині зменшити навантаження. Люди можуть тут і зараз відчути, як тілу стає легше, як напруження зменшується", - додає психолог фонду Леся Залановська.

Проект фонду з психологічної допомоги постраждалим від війни стартував у 2014 році. Минулоріч до нього долучилися мобільні бригади психологів. У 2023-му психологи фонду допомагають також медикам, освітянам і старшокласникам.

Психологічну допомогу від фонду з 2014 року отримали вже понад 145 тисяч жителів України. Задля цього 250 психологів пройшли навчання Фонду Ріната Ахметова з курсу "Травма війни".

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Кривий Ріг