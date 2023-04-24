Психологи Фонду Ахметова допомагають колегам у Сумській області

Мобільні бригади психологів Фонду Ріната Ахметова завітали до міста Кролевець, що на Сумщині, де провели консультацію "Як подолати стрес під час війни" для своїх колег - шкільних психологів.

Минулоріч Сумська область однією з перших прийняла удар ворога. Війна була близько і деякі люди панікували, згадує шкільна психологиня Світлана Чечіль - одна з відвідувачок консультації. Психологічна допомога є дуже актуальною і сьогодні.

"Фонд Ріната Ахметова робить корисну справу. Часто ми акцентуємо увагу на необхідності забезпечити себе чимось важливим, але забуваємо, що забезпечити себе треба всередині. Щоб підтримати своє здоров’я, щоб витримати напругу".

Колега Світлани, шкільна психолог нна Марченко, теж висловила свої думки про зустріч:

"Інформація, яку подавав психолог учасникам тренінгу, була дуже корисною. Ми можемо використовувати її в школах і садочках, якщо проводимо батьківські збори, працюємо з педагогами. Це підвищує стресостійкість".

Психологічну допомогу від фонду з 2014 року отримали вже понад 145 тисяч жителів України. Задля цього 250 психологів пройшли навчання Фонду Ріната Ахметова з курсу "Травма війни".

Якщо вашій громаді потрібна консультація психологів, звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію Фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер фонду.