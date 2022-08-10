Психологи Фонда Ахметова приезжают по приглашению общин

Главная тема работы психологов фонда сейчас - преодоление стресса во время войны.

Фонд предлагает руководителям общин предпринять следующие шаги, чтобы вызвать мобильную бригаду для своих жителей:

позвоните на горячую линию Фонда Рината Ахметова 0 (800) 509 001 и договоритесь о времени и дате;

пригласите 15 или более слушателей;

найдите помещение для консультации.

Уже второй месяц мобильные бригады психологов фонда курсируют по Украине и оказывают психологическую помощь людям, пострадавшим от войны. За это время бесплатные групповые психологические консультации мобильных бригад Фонда Ахметова посетили уже более 1300 человек.

Во время встречи опытные психологи помогают людям выйти из кольца тревоги и паники и продолжать жизнь несмотря на сложности и вызовы, которые принесла война.

Главная цель психологов фонда - предоставить посетителям не только поддержку на месте, но и навыки и инструменты психологической самопомощи, которые они смогут использовать и в дальнейшем.

Бесплатные групповые консультации проводят психологи мобильных бригад проекта "Преодолеть", который реализуется в рамках музея "Голоса мирных" фонда.

Психологическую помощь получили уже более 91 000 жителей Украины. Для этого 250 психологов прошли обучение фонда по курсу "Травма войны".