Психолог з Запоріжжя розповіла свою історію музею "Голоси мирних"

"Я прокинулася від повідомлень близьких друзів з Києва. Чітко пам’ятаю, як вийшла до коридору і потрапила в реакцію "завмерти". Я не знала, що робити далі", - згадує Євгенія ті перші страшні моменти.

Тоді їй дуже допоміг коханий - поговорив, заспокоїв, повернув до звичного стану. Євгенія розуміла, що її власна допомога потрібна людям: у місті вже починалася паніка, були великі черги біля банкоматів, магазинів, автозаправок.

Психолог створила чати підтримки - як для своїх колег, так і для населення. Самій їй теж було нелегко, адже донька Євгенії була в гостях у бабусі у Василівці.

"У мене було бажання допомогти їй, але я не могла, тому що вона була далеко. Там не було зв’язку, світла, газу, води. І цю енергію, яка у мене була, я мобілізувала на допомогу іншим людям. Я багато працювала: по декілька діб. Енергії було багато, я хотіла допомогти", - ділиться вона.

У перші ж дні їй вдалося стабілізувати психологічний стан усіх мешканців її будинку, які збиралися у бомбосховищі - від малих дітей до людей похилого віку. Євгенія допомагала при панічних атаках, нервових розладах травлення, використовувала всі свої знання... і термос чорного чаю, який завжди був під рукою.

"Я часто кажу клієнтам: "Після самої темної ночі настає ранок". Будь-яка війна має початок і має кінець. Я вірю в те, що ця війна рано чи пізно закінчиться нашою Перемогою", - упевнена Євгенія.

Кожна історія про війну важлива. Щоби зберегти пам’ять заради кращого майбутнього, розкажіть свою історію на порталі музею https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії (800) 509 001.