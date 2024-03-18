Психолог пояснив, як борги впливають на нашу психіку (відео)

Як борги впливають на психіку

Люди досить часто беруть кредити або займають гроші у знайомих, все через те, що у кожного в житті стаються непередбачувані ситуації або дорогі й незаплановані покупки.

Звісно, буває й так, що доводиться брати розстрочку, адже грошей на купівлю бажаної речі тут і зараз просто немає, не вистачає зароблених грошей і це розповсюджений спосіб життя.

Але наявність будь-якого боргу має сильний вплив на наше життя. І повірте, він зовсім не несе в собі нічого гарного, щоправда, ми самі не завжди це розуміємо та відчуваємо.

"Якщо людина має якийсь фінансовий борг, залізла в кредити, займи, у людей, у банків, не дай Боже, у мікро-організаціях позичила гроші, то тоді для неї все що пов’язано з її роботою надалі може бути знецінено", - каже психолог.

Як борги впливають на психіку (фото: Freepik)

За словами Дмитра, так відбувається тому, що якщо у людини є борг, наприклад, 50 або 100 тисяч гривень і вона розуміє, що певну частку заробленого, вона має віддати.

"Мотивація заробляти для такої людини може бути дуже невеликою, тому що вона розуміє, що ці гроші для неї вже знецінені саме тим, що їх треба віддати. Тобто, людина думає так: "Якщо я їх ще не заробив і навіть якщо зароблю, мені все одно потрібно буде внести їх на рахунок якоїсь компанії", - пояснює психолог.

"Таким чином емоційний стан, емоційний шлейф від будь-якої дії, має дуже пряме значення", - підсумовує Дмитро.