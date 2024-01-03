Психолог пояснив, чому ми не розуміємо своїх бажань (відео)

Нерозуміння власних бажань досить часто супроводжує дорослих людей і це несе за собою багато проблем, і здебільшого, ті, що стосуються соціуму.
Про те чому ж саме ми не розуміємо своїх бажань, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram психолога Олекандра Цуркана.
Кожен у дитинстві чув певні настанови у ті моменти, коли він просто не знав чим зайнятися, або коли нам забороняли робити те, що хочеться та знецінювали наші захоплення, бажання, інтереси тощо.
Такими фразами, вам вселили, що:
Потрібно постійно бути зайнятою чимось корисним. Тоді до вас не пристають, не сварять, і ніби як вважають хорошою. Проблема у тому, що справи ніколи не закінчуються, і будь-який відпочинок та перепочинок починають трактуватись як лінь.
Є правильні та неправильні справи. Навчатись та допомагати батькам це правильно, а всілякі там ігри, мрії, малювання, вирізання, плетіння - марна трата часу. Саме так втрачається контакт із собою та розуміння своїх бажань та інтересів.
Не можна розслаблятись, потрібно завжди бути напоготові. Тому що в будь-який момент можуть зайти батьки, проконтролювати чим займаєшся, і насварити. Звідси стрес, напруга та страх, що зараз все дізнаються, що ви недостатньо хороша.
"В результаті навіть у дорослому віці не можете дозволити собі поспати вдень, спокійно почитати книгу, не відповісти на дзвінок або ж придумати чим зайнятись у вихідний або взагалі по житті", - зазначає психолог.
Також він додав, що ваш стрес викликаний тривогою "зробити щось не правильно" і страхом, що оточення у вас розчаруються та зроблять висновок, що ви погана людина.
Наявність страху та тривоги - це сигнал про якусь не опрацьовану дитячу травму, повторення якої ви боїтесь дотепер.
Страх та тривога - це найшвидше від чого можна позбавитись у терапії. Для цього не потрібні роки роботи, достатньо знайти та розібрати ключову подію дитинства, яка вас травмувала (сварять, бʼють, тримають у напрузі, обзивають, розчаровуються). Якщо це зробити, травма зцілюється та перестає впливати на ваше поточне життя.
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