Психолог пояснила, як думки впливають на хід нашого життя та змінюють його

Як думки впливають на якість нашого життя

Як зазначає Тетяна, думки запускають всі процеси та реакції у нашому організмі.

Тому, все те, що ми думаємо про себе, про світ, про відносини, про свої сили - тим ми і будемо володіти.

Тобто, якщо у вас позитивне мислення - ваше життя буде більш легким та вдалим. А от якщо ви постійно пригнічуєте себе у думках - ваша реальність краще не стане.

Перші кроки

Насправді дуже важливо відстежувати свої думки, адже це початок. Початок застою або змін. Якщо не вдається фіксувати думки у пам’яті, спробуйте вести щоденник.

Це дійсно працює, бо таким чином з’являється можливість передивитися та зрозуміти, що відбувається у нашому житті та навіщо. Тобто, можна знайти причину своїх невдач.

Всі хибні установки та думки - сидять у нашій голові. І їх необхідно переводити на відчуття. Лише тоді стає зрозуміло, що саме нам не подобається у нашому ж житті. Тобто, що ми хочемо змінити, що розкрити в собі, і можна навіть зрозуміти куди рухатися.

Але є і більш позитивна сторона. Адже коли ми починаємо розуміти, що відбувається з нами, ми маємо змогу віднайти справжнього себе, зустрітися зі своїми страхами віч-на-віч, шукати відповіді на свої питання всередині себе та зовні. І ось тоді перед нами відкривається новий світ. Той самий, про який ми мріяли колись, але під тиском своїх думок забули про це.

Що з нами відбувається у період змін

Тетяна зазначила, що в той момент, коли ми поринаємо у світ закритих емоцій та переживань, які проявляються думками та голосами в нашій голові, ми можемо знайти нового себе. Або ж навпаки відмовитися від певної частини своїх упереджень.

Це важкий досвід, оскільки ми не приймаємо себе повністю, а звідси й всі наші страждання. Тобто, все починається з думок. Все, що ми проектуємо - віддзеркалюється у нашій реальності. І якщо ваша реальність вас не влаштовує - змінюйте мислення.

Так, це нелегко, проте Тетяна радить знайти свого провідника, який може допомогти вам змінитися зсередини, а згодом і змінити своє життя. Необов’язково це може бути психолог або психотерапевт, адже для кожної людини є свій спосіб змін.

А ще навички самодопомоги є одним з основних способів зрозуміти себе і почати шлях до зміни мислення. І це вже про шлях "до себе".

За словами Овчаренко, ми часто боїмося невідомості - що чекає там, у майбутньому, як ми будемо себе почувати у новому стані, з новими думками. Нас лякає те, що ми більше не будемо такими, якими є наші рідні, тобто не жити за звичною моделлю поведінки та мислення. Але якщо бажання до змін сильніше, все це немає значення.

Як каже психолог, в такий період важливо помічати, що приносить у наше життя всесвіт. Якщо ви йдете своїм шляхом, до вас почнуть приходити можливості, здійснені бажання, люди. І тут є тонка грань, яка продемонструє, чи готові ви до нової моделі життя. Тобто відмовляєтеся ви від цього, або навпаки йдете у краще життя. І насправді ці реакції ми відчуваємо на підсвідомості.

Що нам заважає

Головною перепоною на цьому шляху є страх того, що ми станемо якоюсь абсолютно новою невідомою для себе людиною. Це вихід з зони комфорту, але ж саме це і просуває нас вперед.

Але якщо ви вже розумієте, що маєте бажання змінити своє життя і всесвіт сигналить вам зеленим - йдіть! Інакше світ почне транслювати вам потребу у змінах крізь біль. Тому, відстежуйте свої думки, навіть найнезначніші, на ваш погляд.

Проте у таких випадках варто зрозуміти тонку річ: перекладати відповідальність за свої зміни на всесвіт в жодному разі не можна. За словами Тетяни, від такої позиції змін чекати не варто.

Наші думки - це наш орієнтир і варіантів куди вони нас приведуть не так багато, як може здатися, на перший погляд. Або ми заганяємо себе у розпач, або ж виходимо на новий рівень, так би мовити, трансформуємося і починаємо проектувати нові звички та нові підходи до життя.

Наостанок психолог радить не дивитися на світ з позиції чорно-білих кольорів, дайте своїм думкам волю йти новими цікавими шляхами і ви побачите, яким насправді цікавим і багатогранним може бути світ.