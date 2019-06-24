"Психиатр" с ножом охотился за киевлянкой с ребенком: в сети паника (видео) 

Киевляне перепуганы инцидентом и подозревают неадеквата в убийстве ребенка на Вырлице
В Киеве мужчина с ножом преследовал женщину с ребенком. Инцидент произошел 23 июня вечером в Деснянском районе столицы на Лесном массиве. У неадеквата была кровь на голове, киевлянке удалось убежать и позвать на помощь. Приехавшие полицейские задержали парня, передает "Киев Оперативный" на странице в Facebook.
Отмечается, что женщина по каким-то причинам писать заявление отказалась.
Сообщается, что она возвращалась домой со своим 5-летним ребенком. Около девяти вечера женщина заметила, что за ними идет неизвестный человек с кровью на голове.
В Киеве "психиатр" с ножом гнался за женщиной с ребенком на Лесном массиве (фото: facebook.com/KyivOperativ)
Испугавшись, она ускорила шаги, но и тот не отставал. В итоге женщина взяла ребенка на руки и побежала. За ней погнался и незнакомец с большим кухонным ножом в руках.
"Женщина подбежала к кафе, где было скопление людей и уже люди вызвали патруль. Мужчину задержали. Нож нашли и изъяли", - говорится в сообщении.
Полиция изъяла у преследователя нож, а женщина решила не писать заявление (фото: facebook.com/KyivOperativ)
Злоумышленник представился психиатром, который работает в психиатрической больнице. Его повезли в местный участок полиции.
В комментариях к сообщению пользователи сети шокированы как самим происшествием с этим странным преследователем с ножом, так и отказом женщины писать заявление в полицию. В сети не на шутку обеспокоены, особенно после жуткого убийства 9-летнего мальчика в столице, которое произошло также на Левом береге, но в Дарницком районе. Труп ребенка обнаружили сегодня в озере Вырлица с ножевыми ранами. В комментариях звучит предположение, что этот мужчина мог быть причастным к трагедии.
Скрин комментариев
Как сообщалось ранее, недавно в Киеве на Майдане Независимости сумасшедший мужчина охотился за детьми. Неадекват угрожал киевлянке, что она пожалеет, если первой не найдет свою дочь.
Также мы писали о том, что убийство Даши Лукьяненко под Одессой вызвало в обществе огромный резонанс, и 22 июня электронная петиция против педофилов собрала необходимое количество подписей.