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В прямом эфире Корчинский и ветеран АТО устроили горячие разборки (видео)

STYLERЖизнь    24.06.2020 - 12:43
В прямом эфире Корчинский и ветеран АТО устроили горячие разборки (видео)
Корчинский и ветеран АТО чуть не подрались (коллаж РБК-Украина)

В сети показали видео с разборками Корчинского и военного

Политик и писатель Дмитрий Корчинский и ветеран АТО устроили горячую перепалку в прямом эфире. Потасовка произошла в программе "Все по беспределу" на Апостроф TV.

На передачу Корчинского и военного пригласили обсудить тему "Нетрадиционная сексуальная ориентация в Украине: есть ли шанс на легализацию".

Председатель объединения ЛГБТ военных, ветеранов и волонтеров, доброволец батальона "Донбасс" Виктор Пилипенко сообщил, что в Украине говорить и признаваться в своей нетрадиционной ориентации практически нереально.

“Можно получить по лицу или появится такое пустое место..." – сказал ветеран и показал на своего оппонента.

В это время Корчинский резко встал и выплеснул стакан воды в лицо Пилипенко. В это время страсти накалились и мужчины подошли вплотную к друг другу, чтобы выяснить отношения. К счастью, ведущая смогла из разнять и предотвратила драку.

После этого Пипипенко еще раз оскорбил Корчинского и назвал его "пустым местом".

Корчинский и ветеран АТО устроили разборки в прямом эфире (YouTube/Апостроф)

Как мы ранее сообщали, в Княжичах детутату райсовета прострелили ногу в конфликте с местными жителями.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины драка
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