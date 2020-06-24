ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У прямому ефірі Корчинський і ветеран АТО влаштували гарячі розборки (відео)

STYLERЖиття    24.06.2020 - 12:43
У прямому ефірі Корчинський і ветеран АТО влаштували гарячі розборки (відео)
Корчинський і ветеран АТО мало не побилися (колаж РБК-Україна)

У мережі показали відео з розбірками Корчинського та військового

Політик і письменник Дмитро Корчинський і ветеран АТО влаштували гарячу суперечку в прямому ефірі. Бійка сталася в програмі "Все по бєспрєдєлу" на Апостроф TV.

На передачу Корчинського і військового запросили обговорити тему "Нетрадиційна сексуальна орієнтація в Україні: чи є шанс на легалізацію".

Голова об'єднання ЛГБТ військових, ветеранів та волонтерів, доброволець батальйону "Донбас" Віктор Пилипенко повідомив, що в Україні говорити і зізнаватися у своїй нетрадиційній орієнтації практично нереально.

“Можна отримати по обличчю або з'явиться таке пусте місце..." – сказав ветеран і показав на свого опонента.

В цей час Корчинський різко встав і вилив склянку води в обличчя Пилипенко. В цей час пристрасті розпалилися і чоловіки підійшли впритул один до одного, щоб з'ясувати стосунки. На щастя, ведуча змогла розняти і запобігла бійку.

Після цього Пипипенко ще раз образив Корчинського і назвав його "порожнім місцем".

Корчинський і ветеран АТО влаштували розбірки в прямому ефірі (YouTube/Апостроф)

Як ми раніше повідомляли, у Княжичах детутату райради прострелили ногу в конфлікті з місцевими жителями.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України бійка
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся