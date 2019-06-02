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Прямо на витрине: в супермаркете Киева кота застали за "интересным" занятием (видео)


Кот в супермаркете продолжал делать свое дело, не обращая внимание на свидетелей

В одном из супермаркетов Киева кот лакомился мясом, сидя прямо под застекленной витриной-холодильником. Пользователи сети выложили видео курьезного инцидента в YouTube.

"Чрезвычайное происшествие" случилось в воскресенье, 1 июня, в магазине "Велика кишеня" на Печерске.

"Велика кишеня" на Печерске меня продолжает удивлять. Кот сидит в холодильнике и ест мясо, которое мы потом покупаем", - написала Yana Novik.

Кот ел мясо с витрины супермаркета Киева (скрин: facebook.com)

На видео, снятом достаточно близко, можно увидеть, что животное абсолютно не стесняясь, продолжает лакомиться мясом. Правда, позже кота все же спугнули, и он "скрылся в неизвестном направлении".

Кот ел мясо с витрины супермаркета Киева (видео: YouTube/Наталия Казакова)

Пользователи сети с юмором отреагировали на подобное "происшествие".

  • Зачем было палить Ваську? Он же никого не объедает...
  • Главное, что бы этого кота не уложили потом на прилавок, вместо съеденного им мяса.
  • Блин, это реально стремно.
  • Центр Киева...

Кот ел мясо с витрины супермаркета Киева (скрин: facebook.com)

Напомним, ранее народный депутат Игорь Мосийчук пришел на эфир в нетрезвом состоянии и обзывал зрителей, которые звонили в студию и просили его покинуть интервью.

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