Прямо на витрине: в супермаркете Киева кота застали за "интересным" занятием (видео)

В одном из супермаркетов Киева кот лакомился мясом, сидя прямо под застекленной витриной-холодильником. Пользователи сети выложили видео курьезного инцидента в YouTube.

"Чрезвычайное происшествие" случилось в воскресенье, 1 июня, в магазине "Велика кишеня" на Печерске.

"Велика кишеня" на Печерске меня продолжает удивлять. Кот сидит в холодильнике и ест мясо, которое мы потом покупаем", - написала Yana Novik.

Кот ел мясо с витрины супермаркета Киева (скрин: facebook.com)

На видео, снятом достаточно близко, можно увидеть, что животное абсолютно не стесняясь, продолжает лакомиться мясом. Правда, позже кота все же спугнули, и он "скрылся в неизвестном направлении".

Кот ел мясо с витрины супермаркета Киева (видео: YouTube/Наталия Казакова)

Пользователи сети с юмором отреагировали на подобное "происшествие".

Зачем было палить Ваську? Он же никого не объедает...

Главное, что бы этого кота не уложили потом на прилавок, вместо съеденного им мяса.

Блин, это реально стремно.

Центр Киева...

Кот ел мясо с витрины супермаркета Киева (скрин: facebook.com)

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