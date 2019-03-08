Не прячьте пуховики: украинцам дали неутешительный прогноз погоды на неделю

Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода на следующей неделе сильно огорчит жителей страны

Погода в Украине с 12 марта начнет сильно ухудшаться. Температура воздуха опустится и во многих областях ожидаются осадки, местами мокрый снег. О этом сообщает сайт Украинского гидрометцентра.

В начале следующей недели пройдет дождь в восточных областях Украины, а также на Приазовье. В западных и северных областях дождь сменится мокрым снегом.

"11-12 марта в Украине временами небольшой, 12 марта в восточных областях и Приазовье умеренный дождь, ночью в западных и северных областях местами с мокрым снегом", - сообщили синоптики.

Температура воздуха опустится ночью до 0 градусов, днем будет прохладно, в Карпатах похолодает до 7 градусов мороза.

Погода в Украине 11 марта (meteo.gov.ua)

"Температура ночью от 0 до +6 градусов, 11 марта на юге страны до +15 градусов, 12 марта в западных и северных областях около 0, днем от +2 до +7 градусов. В Карпатах мокрый снег, температура ночью и днем около 0 градусов, ночью 12 марта -2 -7 градусов", - сказано в сообщении.

На остальной территории Украины ожидаются дожди, местами с мокрым снегом. Сухо будет только в среду, 13 марта, и ночью 16 марта. Температура ночью от 0 до +5 градусов, 13 и 16 марта - от 0 до -5 градусов ночью и +3 +9 градусов днем.

Погода в Украине 12 марта (meteo.gov.ua)

В Киеве 11-12 марта временами небольшой дождь, ночью 12 марта местами с мокрым снегом. Температура ночью 11 марта от +1 до +5 градусов, днем +6 +11 градусов. Во вторник, 12 марта, температура ночью опустится до 0 градусов, днем ожидается от +2 до +7 градусов.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики рассказали, сколько продлятся морозы.

А также рассказывали о том, что стал известен прогноз погоды на март.