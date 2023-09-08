Проїзд у транспорті і таксі стане дешевшим, але не для всіх: що відомо

Від 7 вересня українці можуть отримувати 7% кешбеку за купівлю квитків на транспорт та оплату таксі. Для цього потрібно зробити розрахунок гривневою карткою World Elite з пакета Premium MAX від ПриватБанку. Спеціальні умови діють до 6 грудня 2023 року.

Хто і як може скористатись акцією

Кешбек доступний усім власникам преміальної гривневої картки World Elite із пакета Premium MAX. Щоб діяли умови акції, клієнтам банку потрібно зареєструйтеся на сайті та оплатити цією карткою послуги таксі або квитки на транспорт (літак, потяг, автобус).

Коли і як нараховується кешбек

Учасникам акції повертатиметься 7% від суми купівлі квитків на транспорт й оплати таксі, але не більше ніж 500 грн за одну транзакцію та не більше ніж 2 000 грн на місяць на одного клієнта.

Кешбек нараховується щовівторка. Кошти повертаються на ту карту, з якої був здійснений розрахунок.

Зазначимо, що в акції уже зареєструвалось майже 300 людей.

Для реєстрації потрібно ввести у цьому вікні свій номер телефону (скриншот)

Які нюанси треба врахувати

У ПриватБанку наголошують, що виплачені банком кошти можуть трактуватися як додаткові доходи для пенсіонерів або громадян, які перебувають на обліку в центрі зайнятості.

Також особи, які перебувають на державній службі, не мають права отримувати додаткові доходи. Клієнт під час реєстрації дає згоду на отримання додаткового доходу та самостійно несе відповідальність за отримання кешбеку.