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Можливість економити. ПриватБанк запустив для українців вигідну акцію

Середа 30 серпня 2023 15:32
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Можливість економити. ПриватБанк запустив для українців вигідну акцію ПриватБанк запустив нову акцію (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Василина Копитко

ПриватБанк оголосив про проведення нової акції для своїх клієнтів. Вони зможуть отримувати 5% кешбеку при купівлі товарів для дому та ремонту. Акція діє з 30 серпня до 30 жовтня 2023 року.

Про це повідомляє ПриватБанк.

Хто може взяти участь в акції

Клієнти з ІПН віком від 18 років, які мають гривневу картку "Універсальна" або "Універсальна Gold" ПриватБанку можуть стати учасниками акції.

Для цього потрібно:

  • зареєструватися в акції будь-яким способом - за пропозицією, що надійшла в Приват24 або на e-mail, або на сторінці акції
  • розрахуватися карткою "Універсальна" або "Універсальна Gold" у магазинах категорії "Дім та ремонт" та/або на сайті цих магазинів

Можливість економити. ПриватБанк запустив для українців вигідну акціюВікно на сайті для реєстрації учасників акції (скриншот)

Яка винагорода чекає на учасників акції

ПриватБанк наголошує, що для участі в акції реєстрація є обов'язковою. Учасники, які виконають усі умови, отримають кешбек 5% від вартості товару, але не більше ніж 500 грн на місяць (або 621,12 грн з урахуванням ПДФО). При цьому банк від імені учасника сплачуватиме податки за кешбек.

Кешбек нарахують користувачу наступного тижня після здійснення купівлі.

Зазначимо, що на участь в акції уже зареєструвалось понад сотню користувачів ПриватБанку.

Додамо, що багато українців зараз купують товари для ремонту, оскільки велика кількість житла зазнала руйнувань через агресію РФ. А ця акція дозволить людям суттєво зекономити.

Раніше ми писали про те, що ПриватБанк почав продавати долари онлайн.

Читайте також про те, що ПриватБанк пояснив "незрозумілу комісію" при розрахунку карткою.

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ПриватБанк