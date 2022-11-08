Пройдіть простий тест на ризик раку грудей. 10 питань, які рятують життя
Рак грудей – одне з найбільш поширених жіночих онкологічних захворювань, при якому дуже важлива вчасна діагностика.
Гінеколог Лілія Левенець пропонує пройти тест на ризик розвитку раку молочної залози.
Оцінка ступеню ризику раку молочної залози
Ваш вік:
- До 35 років – 0 балів
- Старше 35 років – 1 бал
Вік початку перших менструацій:
- До 12 років – 1 бал
- Після 12 років – 0 балів
Вік перших пологів:
- До 30 років – 0 балів
- Після 30 років (не було пологів) – 1 бал
Лактація:
- Годували грудьми (більше 6 місяців) – 0 балів
- Не годували (годували менше 6 місяців) – 1 бал
Чи маєте ви шкідливі звички – куріння, кальян, алкоголь, фаст-фуд, гостра та жирна їжа:
- Так – 1 бал
- Ні – 0 балів
У ваших родичів були онкозахворювання:
- Так – 1 бал
- Ні – 0 балів
Ви працюєте зі шкідливими факторами:
- Так – 1 бал
- Ні – 0 балів
Ви любите засмагати або відвідувати солярій:
- Так – 1 бал
- Ні – 0 балів
Ви регулярно (хоча б раз на місяць) проводите самообстеження молочних залоз:
- Так – 0 балів
- Ні – 1 бал
Ви проходите щорічні онкопрофогляди (флюорографія, огляд гінеколога, УЗД органів малого тазу, молочних залоз, щитоподібної залози):
- Так – 0 балів
- Ні – 1 балів
Підрахуйте бали
Ризик розвитку раку грудей:
- Високий ризик – більше 6 балів
- Середній – 4-6 балів
- Низький – до 4 балів
Як часто треба проводити огляд у мамолога
Найбільш ефективним є щорічне обстеження молочних залоз клінічне і за допомогою УЗД та мамографія після 40 років раз у 2 роки, й біопсія за потреби.
Як провести самодіагностику
Процедуру проводять з 7 по 15-й день менструального циклу. Дивіться нижче інфографіку від МОЗ щодо проведення обстеження вдома:
Фото: facebook.com/phc.org.ua
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