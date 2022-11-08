Пройдите простой тест на риск рака груди. 10 вопросов, которые спасают жизни
Рак груди – одно из наиболее распространенных женских онкологических заболеваний, при котором очень важна своевременная диагностика.
Гинеколог Лилия Левенец предлагает пройти тест на риск развития рака молочной железы.
Оценка степени риска рака молочной железы
Ваш возраст:
- До 35 лет – 0 баллов
- Старше 35 лет – 1 балл
Возраст начала первых менструаций:
- До 12 лет – 1 балл
- После 12 лет – 0 баллов
Возраст первых родов:
- До 30 лет – 0 баллов
- После 30 лет (не было родов) – 1 балл
Лактация:
- Кормили грудью (более 6 месяцев) – 0 баллов
- Не кормили (кормили менее 6 месяцев) – 1 балл
Есть ли у вас вредные привычки – курение, кальян, алкоголь, фаст-фуд, острая и жирная пища:
- Да – 1 балл
- Нет – 0 баллов
У ваших родственников были онкозаболевания:
- Да – 1 балл
- Нет – 0 баллов
Вы работаете с вредными факторами:
- Да – 1 балл
- Нет – 0 баллов
Вы любите загорать или посещать солярий:
- Да – 1 балл
- Нет – 0 баллов
Вы регулярно (хотя бы раз в месяц) проводите самообследование молочных желез:
- Да – 0 баллов
- Нет – 1 балл
Вы проходите ежегодные онкопрофосмотры (флюорография, осмотр гинеколога, УЗИ органов малого таза, молочных желез, щитовидной железы):
- Да – 0 баллов
- Нет – 1 баллов
Подсчитайте баллы
Риск развития рака груди:
- Высокий риск – более 6 баллов
- Средний – 4-6 баллов
- Низкий – до 4 баллов
Как часто нужно проводить осмотр у маммолога
Наиболее эффективно ежегодное обследование молочных желез клиническое и с помощью УЗИ и маммография после 40 лет раз в 2 года, и биопсия при необходимости.
Как провести самодиагностику
Процедуру проводят с 7 по 15 день менструального цикла. Смотрите ниже инфографику от Минздрава по проведению обследования на дому:
Фото: facebook.com/phc.org.ua
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