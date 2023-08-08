Провів "виховну роботу". Під Полтавою військком побив до напівсмерті підлеглого

На Полтавщині начальник одного з районних відділів ТЦК разом із двома іншими військовими жорстоко побив свого підлеглого. Потерпілий знепритомнів від завданих ударів.

Про це розповіли у Державному бюро розслідувань.

Деталі побиття співробітника військкомату

З'ясувалося, що керівник районного ТЦК відчував особисту ворожість до потерпілого, бо той відкрито говорив про різні конфлікти ситуації, які були у колективі.

Щоб "прикрити рота" підлеглому, військком вирішив провести "виховну роботу". Чиновник узяв із собою головного сержанта та солдата, безпосереднім керівником яких був постраждалий. Двома автомобілями близько півночі вони під'їхали до будинку потерпілого і викликали його на розмову.

Коли чоловік вийшов із дому, його оточили і після словесної суперечки стали жорстоко бити. Нападники продовжували завдавати ударів, навіть коли чоловік лежав на землі.

На Полтавщині військком побив підлеглого (фото: dbr.gov.ua)

Він на якийсь час знепритомнів, а коли кривдники поїхали, ледве зміг зайти до своєї квартири. Швидку для військового викликали сусіди, побачивши його у безпорадному стані.

У лікарні йому діагностувати численні забиті місця, струс головного мозку, рвану рану голови та надірване вухо.

Яке покарання "світить" військовому

Керівнику районного ТЦК, а також ще одному учаснику побиття ДБР повідомило про підозру у перевищенні службових повноважень та загрозу або насильство щодо начальника (ч. 5 ст. 426-1 та ч. 4 ст. 405).

Вирішується питання повідомлення про підозру третього учасника побиття. Санкція статті передбачає покарання як позбавлення волі до 12 років.

Процесуальне керівництво здійснює Полтавська спеціалізована прокуратура у сфері оборони.