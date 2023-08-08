Провел "воспитательную работу". Под Полтавой военком избил до полусмерти подчиненного

В Полтавской области начальник одного из районных отделов ТЦК вместе с двумя другими военными жестоко избил своего подчиненного. Пострадавший был без сознания от нанесенных ударов.

Об этом рассказали в Государственном бюро расследований.

Детали избиения сотрудника военкомата

Выяснилось, что руководитель районного ТЦК испытывал личную неприязнь к потерпевшему, потому что тот открыто говорил о различных конфликтах ситуации, которые были в коллективе.

Чтобы "прикрыть рот" подчиненному, военком решил провести "воспитательную работу". Чиновник взял с собой главного сержанта и солдата, непосредственным руководителем которых был пострадавший. На двух автомобилях около полуночи они подъехали к дому потерпевшего и вызвали на разговор.

Когда мужчина вышел из дома, его окружили и после словесной перепалки стали жестоко избивать. Нападавшие продолжали наносить удары даже, когда мужчина лежал на земле.

В Полтавской области военком избил подчиненного (фото: dbr.gov.ua)

Он на время потерял сознание, а когда обидчики уехали, едва смог зайти в свою квартиру. Скорую для военного вызвали соседи, увидев его в беспомощном состоянии.

В больнице ему диагностировать многочисленные ушибы, сотрясение головного мозга, рваную рану головы и надорванное ухо.

Какое наказание "светит" военкому

Руководителю районного ТЦК, а также еще одному участник избиения ГБР сообщило о подозрении в превышении служебных полномочий и угрозе или насилии в отношении начальника (ч. 5 ст. 426-1 и ч. 4 ст. 405).

Решается вопрос сообщения о подозрении третьему участнику избиения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Полтавская специализированная прокуратура в сфере обороны.