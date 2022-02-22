Как проверить свежесть яиц: используйте эти простые способы

При покупке

Еще до покупки важна визуальная оценка товара. Внимательно осмотрите яйца - свежие будут отличаться матовой поверхностью скорлупы. А вот те, что уже пролежали несколько дней, будут характеризоваться специфическим глянцевым блеском.

Однако не стоит полагаться лишь на этот метод проверки - нередко продавцы прибегают к разным хитростям, чтобы удачно распродать товар.

Поосле покупки также можно определить степень свежести яиц.

Погрузите яйца в воду

Первый способ проверить, испортилось яйцо или нет, это опустить его в емкость с холодной водой. Если оно осталось лежать на дне на боку - значит, все в порядке и яйцо свежее. Если яйцо опускается на дно, но стоит на кончике, а не на боку - ему уже от 1 до 2 недель, пока что можно употреблять без опаски в горячих блюдах.

Всплывшие на поверхность яйца испорчены, и есть их нельзя - рекомендуем вам поскорее избавиться от них. Дело в том, что со временем в нем становится меньше влаги и растет воздушный карман, благодаря которому несвежее яйцо быстро всплывает. Обязательно проделывайте этот тест с каждым яйцом из коробки.

Всегда проверяйте яйца на свежесть (фото: domsovetoff.ru)

С помощью света

Еще один способ проверить, свежее ли яйцо - изучить размер его воздушного кармана с помощью света. Для этого нужно направить источник света, например, фонарик, на один конец яйца и вращать, пока не станет видно карман. Если он большой, яйцо употреблять не стоит. У полежавших яиц также можно заметить небольшие затемнения в белке.

Встряхните яйцо

При этом у качественного продукта не должно быть никаких всплесков и хлюпаний. Наличие подобных звуков обозначает, что внутрь попало много воздуха, от чего испортились белок и желток. Такое яйцо уже непригодно в пищу.

Оцените белок и желток

Разбейте скорлупу и визуально оцените состояние внутренней части. У недавно снесенных яиц белок будет вязким и плотно собранным, а желток - выпуклым. Если же яйцо уже залежалое, то вы увидите жидкий растекающийся белок и плоский желток.

Важен внешний вид разбитого яйца (фото: pexels.com)

Хранить яйца советуют в холодильнике, а мыть только в том случае, если они будут приготовлены немедленно, иначе скорлупа теряет защитный слой.