Я против паники: киевский инфекционист рассказал о реальной картине с COVID-19

Киевский врач рассказал о реальной картине с коронавирусом (фото: РБК-Украина)

Киевский медик против нагнетания паники в ситуации с коронавирусом

Киевский инфекционист Евгений Дубровский, работающий в больнице №4, выступает против нагнетания паники в связи с увеличившимися цифрами заболеваемостью коронавирусом в стране. Он подтверждает количество случаев, но говорит, что не все пациенты переносят инфекцию тяжело. Об этом он сообщил в комментарии ТСН.

Доктор не отрицает проблему, но видит конец пандемии тогда, когда большинство людей переболеют и получат естественный иммунитет.

"Проблема действительно есть. Больных стало гораздо больше. Не говорю, что они тяжелые все, конечно, нет — но количество явно возросло... Главное, что осталось — надеяться на свой крепкий иммунитет, оснащать больницы для тяжелых пациентов и беречь врачей", — отметил инфекционист.

Врач в который раз подчеркнул, что 80% населения болеет в легкой форме.

"Сказать, что процесс неуправляемый? Как-то не хочется... Я противник паники. Тем более, что не вижу причины ей поддаваться. Мы хорошо лечим. Все как-то получается. Но ситуация действительно непростая...", — резюмировал Дубровский.

Напомним, что за прошедшие сутки в Украине зафиксирован новый антирекорд заболеваемости коронавирусом. За день диагностировано 5804 новых случаев.

Как мы ранее писали, киевский инфекционист Евгений Дубровский раскритиковал масочный режим в Украине и объяснил, почему он так считает.

Также мы сообщали, что медик рассказал, почему в Украине не хватает коек для больных COVID-19.