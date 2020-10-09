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Я проти паніки: київський інфекціоніст розповів про реальну картину з COVID-19

П'ятниця 09 жовтня 2020 11:58
Я проти паніки: київський інфекціоніст розповів про реальну картину з COVID-19
Київський лікар розповів про реальну картину з коронавірусом (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Київський медик проти нагнітання паніки в ситуації з коронавірусом

Київський інфекціоніст Євген Дубровський, який працює в лікарні №4, виступає проти нагнітання паніки у зв'язку з великими цифрами захворюваності коронавірусом в країні. Він підтверджує кількість випадків, але каже, що не всі пацієнти переносять інфекцію важко. Про це він повідомив в коментарі ТСН.

Лікар не заперечує проблему, але бачить кінець пандемії тоді, коли більшість людей захворіють і отримають природний імунітет.

"Проблема дійсно є. Хворих стало набагато більше. Не кажу, що вони важкі все, звичайно, ні — але кількість явно зросла... Головне, що залишилося сподіватися на свій міцний імунітет, оснащувати лікарні для важких пацієнтів і берегти лікарів", — зазначив інфекціоніст.

Лікар вкотре підкреслив, що 80% населення хворіє в легкій формі.

"Сказати, що процес некерований? Якось не хочеться... Я противник паніки. Тим більше, що не бачу причини їй піддаватися. Ми добре лікуємо. Все якось виходить. Але ситуація дійсно непроста...", — резюмував Дубровський.

Нагадаємо, що за минулу добу в Україні зафіксовано новий антирекорд захворюваності коронавірусом. За день діагностовано 5804 нових випадків.

Як ми раніше писали, київський інфекціоніст Євген Дубровський розкритикував масковий режим в Україні і пояснив, чому він так вважає.

Також ми повідомляли, що медик розповів, чому в Україні не вистачає ліжок для хворих COVID-19.

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