Чем протирать листья комнатных растений для блеска: названо копеечное средство

Комнатные растения нужно не только время от времени подливать водой. В частности, если у вас растения с большими гладкими листьями требуют постоянного ухода. Их тщательно следует очищать от пыли.

Так, лимонный сок для протирания листьев обязательно разводится чистой кипяченой водой. На пол стакана воды достаточно добавить 1 чайную ложку сока лимона.

В частности, подкисленной вода лимонным соком хорошо очищает листья от грязи, не забивает устьица на поверхности листьев и хорошо удаляет следы от капелек на листьях после опрыскивания.

Какие средства опасны

Запрещено протирать листья средствами, которые покрывают поверхность листа тонкой жирной пленкой, которая создает блеск. Все потому, что жирная пленка закрывает устьица на поверхности листа, которые участвуют в дыхании и испарении влаги растением.

Например, к таким средствам относится растительное масло, глицерин и магазинные полироли на основе пчелиного воска.

Как правильно полировать листья

Для полировки листьев лучше использовать две тряпочки или губку + салфетка для протирания пыли.

Сначала губкой или тряпочкой смоченной в чистой воде удалите пыль с поверхности листьев. Далее салфеткой смоченной в воде с соком лимона протрите листья, движениями от стебля к кончику листа.

Какие растения нельзя полировать

Нельзя протирать молодые листочки, которые только что развернулись. Все потому, что они еще мягкие и легко повреждаются.

Полировать можно лишь старые листья, расположенные на среднем и нижнем ярусе стебля.

Отметим, что растения с мелкими листочками очистить тряпочкой сложно, поэтому их придется промывать от пыли под душем.

Также запрещено протирать растения, у которых есть пушок на поверхности. Такие растения нужно очищать под душем или с помощью мягкой кисточки.