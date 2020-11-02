Протез - не помеха: в сети рассказали о сильных людях "Большого строительства"

На одном из участков трассы Т-10-19 Феневичи - Бородянка - Макаров - Бышев в Киевской области дорожными роботами руководит Алексей Кузьменко, у которого протез правой руки. Об этом на своей странице в Facebook написал Юрий Голик, подчеркнув, что такими людьми нужно гордиться.

"Казалось бы физические возможности Алексея ограничены - у него протез правой руки. Но, это не мешает ему быть бодрым, веселым, энергичным человеком и на равных со всеми трудиться на дорогах страны, выполняя сложную работу. Когда кто-то начинает ныть, что все сложно, работы нет, ничего не получается, расскажите ему про Алексея", - написал Голик.

Напомним, национальная программа "Большая стройка", инициированная президентом Владимиром Зеленским предполагает уже в этом году строительство и ремонт 100 школ, 100 садиков, 100 стадионов, а также 4 000 километров дорог национального значения и 2500 км - местного.

Работы на объектах ведутся во всех регионах Украины. Только дорожная часть программы позволила создать дополнительно 150 тысяч рабочих мест.