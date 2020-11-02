ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Протез - не помеха: в сети рассказали о сильных людях "Большого строительства"

Автор: Styler

Юрий Голик рассказал мотивирующую историю Алексея Кузьменко

На одном из участков трассы Т-10-19 Феневичи - Бородянка - Макаров - Бышев в Киевской области дорожными роботами руководит Алексей Кузьменко, у которого протез правой руки. Об этом на своей странице в Facebook написал Юрий Голик, подчеркнув, что такими людьми нужно гордиться.

"Казалось бы физические возможности Алексея ограничены - у него протез правой руки. Но, это не мешает ему быть бодрым, веселым, энергичным человеком и на равных со всеми трудиться на дорогах страны, выполняя сложную работу. Когда кто-то начинает ныть, что все сложно, работы нет, ничего не получается, расскажите ему про Алексея", - написал Голик.

Напомним, национальная программа "Большая стройка", инициированная президентом Владимиром Зеленским предполагает уже в этом году строительство и ремонт 100 школ, 100 садиков, 100 стадионов, а также 4 000 километров дорог национального значения и 2500 км - местного.

Работы на объектах ведутся во всех регионах Украины. Только дорожная часть программы позволила создать дополнительно 150 тысяч рабочих мест.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Юрий ГоликБольшая стройка