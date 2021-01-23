Протесты в России: неизвестный отправил силовика в нокаут и скрылся в толпе (видео)

Во время протеста с целью освобождения оппозиционного лидера Алексея Навального в Санкт-Петербурге возле Исаакиевского собора 23 января неизвестный мужчина напал на сотрудника ДПС. Мужчина нанес удар полицейскому, сбив того с ног, и, не дожидаясь, когда к сотруднику прибудет подмога, скрылся в толпе.

Видео опубликовано на видеохостинге YouTube.

Правоохранитель тащил металлический забор перекрывая ним проезжую часть. Неожиданно к нему подбегает мужчина в темной одежде и бьет ногой по ограждению, опрокинув его на асфальт. После этого он начинает отходить от патрульного. Тот по рации связывается с коллегами. Увидев это, мужчина возвращается к полицейскому и неожиданно наносит ему сильный удар кулаком в лицо. Сотрудник органов падает на дорогу.

Нападавший повернулся к правоохранителю и что-то сказал, но тот не решился с ним вступить в схватку. Пострадавшего гаишника тем временем поднимают прохожие и оказывают ему помощь.

В конце нарушитель бросается в толпу и скрывается.

Стоит напомнить, что в субботу 23 января, в городах России проходят акции протеста. Участники митингов требуют освободить Алексея Навального, арестованного на 30 суток после возвращения из Германии. Власти называют эти акции незаконными и требуют собравшихся разойтись. Обе стороны применяют насилие. В ход идут дубинки, палки, кулаки, слезоточивый газ и снежки. Подробнее о ситуации на акциях - в материале РБК-Украина.

Напомним, что акции в поддержку Навального проходят и в Украине. В Киеве на такой акции произошли столкновения.

Как сообщили журналисты Bloomberg, Навальному в России грозит до 10 лет лишения свободы. В его отношении российские власти сейчас расследует сразу несколько дел.