Эти простые ритуалы помогут вам сказочно разбогатеть в 2020 году

Что нужно делать 1 января, чтобы привлечь деньги и стать богатым в 2020 году? Этим вопросом задаются многие украинцы в первый день нового года.

Многие начинают думать о богатстве, конечно же, еще за праздничным новогодним столом, загадывая самые изощренные финансовые желания под бой курантов. Но не всегда эти желания исполняются. Астрологи объясняют это тем, что одного желания стать богатым - мало. Нужно придерживаться некоторых простых ритуалов, которые помогут привлечь деньги.

Например, для того, чтобы в 2020-м в ваших карманах водились деньги, нужно в первый день нового года правый карман положить крупную купюру. При этом она должна быть не очень старая, целая и не мятая. Не вынимайте банкноту на протяжение всего дня - она будет выполнять функции такого себе магнита для других денег. И чем дольше она будет у вас в кармане, тем выше шансы, что вы привлечете крупную сумму.

Кстати, эксперты по биоэнергетике отмечают, что эта народная примета имеет под собой вполне логические обоснования. С точки зрения материалистического понимания, денежная купюра - это бумага со специальными защитными знаками, которая содержит в себе очень сильную энергетику. Закон сохранения и притяжения в данном случае должен сработать на благо владельца купюры.

Кроме того, 1 января можно провести некий ритуал, который с незапамятных времен помогал нашим предкам привлекать богатство в дом.

Возьмите купюру самого крупного номинала, что есть в доме, положите ее перед собой и произнесите: "Чудотворец Илья, сделай так, чтоб стал богатым я" (1 января по церковному календарю почитают Преподобного Илию Муромца, чудотворца Печерского - ред.) Заговоренную таким образом банкноту ни в коем случае не тратьте: она должна находиться в вашем кошельке и притягивать деньги в течение всего 2020 года.