Эти простые и действенные способы помогут побороть тягу к сладкому

Врачи сравнили тягу к сахару и продуктам, содержащим его, с наркотической или алкогольной зависимостью. Отказаться от сладкого бывает не менее сложно, чем избавиться от других вредных привычек.

Чтобы преодолеть тягу к сладкому, нужно пересмотреть образ жизни, придерживаясь нескольких несложных рекомендаций, сообщает IDNES.cz.

Как избавиться от тяги к сладкому

Полезные замены

Придать еде приятный вкус может не только сахар. В борьбе с зависимостью от сладостей рекомендуется расширить ассортимент специй и пряностей, что используются в приготовлении блюд. На помощь придут корица, ваниль, кардамон, фенхель.

Если отказаться от сладкого очень трудно, лучше выбрать менее вредные варианты, например, темный шоколад.

Этикетки

Многие продукты содержат скрытый сахар, поэтому при выборе товаров в магазине важно тщательно изучить состав, указанный на этикетке. Сахар как консервант или усилитель вкуса обычно в избытке содержится в готовых завтраках и снеках, соусах, печенье, вяленом мясе и копченостях.

Здоровый сон

Недосып провоцирует переедание и влечение к сладкому, поэтому соблюдать режим дня крайне важно, чтобы не срываться на продукты, содержащие сахар.

Потребление белка

В рационе многих людей содержится очень мало белковой пищи, которая нужна на длительное сохранение ощущения сытости. Эксперты говорят, что стоит регулярно включать в свое меню больше рыбы, белого мяса, сыра, молока, яиц и бобовых.

Активность

При движении в организме активизируется выработка серотонина, который называют гормоном счастья. Физическая активность помогает сбросить нервное напряжение и защититься от стрессов, которые многие заедает сладостями.

Ищите здоровое поощрение

В частности, вместо того, чтобы баловать себя сладостями, стоит поощрять себя более ценным удовольствием. Часто тяга к сладкому возникает, когда человеку скучно или одиноко.