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Ці прості та дієві способи допоможуть побороти потяг до солодкого

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Понеділок 04 липня 2022 18:01
Ці прості та дієві способи допоможуть побороти потяг до солодкого Як позбутися від тяги до солодкого (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Лікарі порівняли потяг до цукру і продуктам, що його містять, з наркотичною або алкогольною залежністю. Відмовитися від солодкого буває не менш складно, ніж позбутися інших шкідливих звичок.

Щоб подолати потяг до солодкого, потрібно переглянути спосіб життя, дотримуючись кількох нескладних рекомендацій, повідомляє IDNES.cz.

Як позбутися потягу до солодкого

Корисні заміни

Надати їжі приємний смак може не лише цукор. У боротьбі із залежністю від солодощів рекомендується розширити асортимент спецій та прянощів, що використовуються у приготуванні страв. На допомогу прийдуть кориця, ваніль, кардамон, фенхель.

Якщо відмовитися від солодкого дуже важко, краще вибрати менш шкідливі варіанти, наприклад, темний шоколад.

Етикетки

Багато продуктів містять прихований цукор, тому при виборі товарів у магазині важливо ретельно вивчити склад, вказаний на етикетці. Цукор як консервант або підсилювач смаку зазвичай у надлишку міститься в готових сніданках та снеках, соусах, печиві, в’яленому м’ясі та копченостях.

Здоровий сон

Недосип провокує переїдання і потяг до солодкого, тому дотримуватися режиму дня вкрай важливо, щоб не зриватися на продукти, що містять цукор.

Споживання білка

У раціоні багатьох людей міститься дуже мало білкової їжі, яка потрібна на тривале збереження відчуття ситості. Експерти кажуть, що варто регулярно включати у своє меню більше риби, білого м’яса, сиру, молока, яєць та бобових.

Активність

При русі в організмі активізується вироблення серотоніну, який називають гормоном щастя. Фізична активність допомагає скинути нервову напругу та захиститися від стресів, які багато хто заїдає солодощами.

Шукайте здорове заохочення

Зокрема, замість того, щоб балувати себе солодощами, варто заохочувати себе більш цінним задоволенням. Часто тяга до солодкого виникає, коли людині нудно або самотньо.

Раніше ми повідомляли, як позбутися від звички заїдати стрес.

Також лікарі назвали найкорисніші солодощі, які не зіпсують фігуру.

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