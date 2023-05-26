"Просто відпусти мене": дочка найстаршої матері України готує промову в суді

Історія з вилученням 12-річної дівчинки у 78-річної матері Валентини Підвербної після скарг про жорстоку поведінку пенсіонерки не залишила байдужими багатьох українців. Люди з хвилюванням спостерігають, що буде далі. Анна-Марія зараз у лікарні, а Валентина Підвербна вже у червні постане перед судом.

Чого зараз хоче 12-річна Анна-Марія, повідомив Дмитро Балуш, що допомагає дитині, пише ТСН.

Дівчинка хоче жити окремо від матері

Після того, як Анну-Марію вилучили від 78-річної Валентини, вона мешкає у лікарні. З нею займаються психологи, вона перебуває у оточенні дітей. Повертатися додому вона категорично не хоче, хоч не проти рідкісних зустрічей із матір'ю.

"Я спілкувався сьогодні з дівчинкою. У суді вона планує звернутися до матері зі словами: "Відпусти мене. Просто відпусти", - повідомив Дмитро.

"Зараз дитина називає себе щасливою, тому що відчуває увагу до себе, тому що з нею працюють психологи, тому що перебуває серед дітей", – зазначив він.

За словами Блауша, Анна-Марія стверджує, що зараз дуже щаслива. Незабаром у неї запланована операція з виправлення косоокості, яку дитина так хотіла.

До речі, Підвербна-старша приходить до дочки.

Що каже Валентина Подвербна

Підвербна-старша спілкувалася зі своїм адвокатом, тобто, найімовірніше, ретельно готується до судових процесів, раніше анонсованих Новозаводським райсудом Чернігова.

За даними офіційного судового інтернет-ресурсу, 78-річна пенсіонерка фігурує одразу у трьох справах, де предметами позову є: "Невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов'язків з виховання дітей", "Вчинення домашнього насильства" та "Відібрання малолітньої дитини".

Розгляд останнього запланований судом 13 червня. Якщо суд вирішить вилучити дитину, Валентина не буде позбавлена батьківських прав.

"Нехай іде додому. Мені боляче, є образа. Я їй усе купую…", - повідомила Валентина у телефонній розмові з журналістами, але кинула слухавку.

Валентина Підвербна з дочкою кілька років тому (фото: "Суспільне")

Що відомо про сім'ю

Мешканка Чернігова Валентина Підвербна стала матір'ю 23 лютого 2011 року у віці 65 років. У неї народилася здорова дівчинка, яку назвали Анна-Марія.

Нещодавно дочка 78-річної Валентини Підвербної, яка визнана літньою матір'ю України, поскаржилася на знущання з боку матері. На ситуацію звернули увагу правоохоронці та місцева влада, і дитину вилучили працівники соцслужб.

Зазначається, що під час перевірки співробітники ювенальної поліції спільно з працівниками служби у справах дітей встановили, що дитина проживає в неналежних санітарно-гігієнічних умовах і зазнає домашнього насильства.

Також повідомляли про те, що Підвербна змушувала дівчинку просити милостиню, зовсім нічого їй не купувала, а операцію з виправлення косоокості - робити відмовлялася.