Просто тают во рту: звезда МастерШеф показала, как приготовить сочные тефтели с подливкой
Фото: Рецепт сочных тефтелей от Лизы Глинской (instagram.com/lizaglinskaya)
Сочные и вкусные тефтели отлично можно сделать и на завтрак, и на обед, и на ужин. Это быстро, просто и может приготовить каждый - тефтели по этому рецепту получаются нежные, сочные и просто тают во рту.
Рецептом поделилась судья МастерШеф, известный кулинар Украины Лиза Глинская на своем канале в Youtube.
Для тефтелей нам понадобится:
- 500 г говяжьего фарша
- 150 г риса (6 ст. л. с горкой) + 350 мл воды (1+3/4 стакана)
- 3 луковицы (средние)
- соль (по вкусу)
- перец чёрный (по вкусу) растительное масло
- 50 г манной крупы (2,5 ст. л.)
Для заливки:
- 300 г томатов (в собственном соку) (1,5 стакана)
- 2 моркови (средние)
- 2 луковицы (средние)
- соль (по вкусу)
- вода
- сахар
Приготовим тефтели:
- Отправьте рис в сотейник, залейте водой, посолите и варите 15 минут на слабой температуре с закрытой крышкой. После, выключите плиту и оставьте рис под крышкой до полного остывания.
- Очистите и нарежьте лук мелким кубиком.
- Обжарьте лук на растительном масле, он должен слегка подрумяниться.
- Соедините фарш, рис и лук. Посолите, поперчите и перемешайте.
- Сформируйте тефтелю, обваляйте в манной крупе и обжарьте на растительном масле по несколько минут с каждой стороны до золотистой корочки.
Готовим вкусные тефтели по рецепту судьи МастерШеф (фото: instagram.com/lizaglinskaya)
Приготовим заливку:
- Нарежьте морковь соломкой, лук мелким кубиком.
- Обжарьте на растительном масле лук и морковь. Посолите и перемешайте.
- Добавьте помидоры в собственном соку и перемешайте.
- Вылейте на дно кастрюли половину заливки и равномерно распределите её. Поверх выложите обжаренные тефтели.
- Выложите на тефтели оставшуюся заливку и залейте в кастрюлю 50 мл воды.
- Накройте кастрюлю крышкой и готовьте тефтели 15-20 минут.
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