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Просто тают во рту: звезда МастерШеф показала, как приготовить сочные тефтели с подливкой

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Вторник 22 февраля 2022 12:34
Просто тают во рту: звезда МастерШеф показала, как приготовить сочные тефтели с подливкой Фото: Рецепт сочных тефтелей от Лизы Глинской (instagram.com/lizaglinskaya)
Автор: Марина Настевич

Сочные и вкусные тефтели отлично можно сделать и на завтрак, и на обед, и на ужин. Это быстро, просто и может приготовить каждый - тефтели по этому рецепту получаются нежные, сочные и просто тают во рту.

Рецептом поделилась судья МастерШеф, известный кулинар Украины Лиза Глинская на своем канале в Youtube.

Для тефтелей нам понадобится⁣:

  • 500 г говяжьего фарша ⁣
  • 150 г риса (6 ст. л. с горкой) + 350 мл воды (1+3/4 стакана)⁣
  • 3 луковицы (средние) ⁣
  • соль (по вкусу)⁣
  • перец чёрный (по вкусу) растительное масло ⁣
  • 50 г манной крупы (2,5 ст. л.)⁣


Для заливки:⁣

  • 300 г томатов (в собственном соку) (1,5 стакана)⁣
  • 2 моркови (средние) ⁣
  • 2 луковицы (средние) ⁣
  • соль (по вкусу)⁣
  • вода ⁣
  • сахар⁣


Приготовим тефтели:⁣

  • Отправьте рис в сотейник, залейте водой, посолите и варите 15 минут на слабой температуре с закрытой крышкой. После, выключите плиту и оставьте рис под крышкой до полного остывания.⁣
  • Очистите и нарежьте лук мелким кубиком.⁣
  • Обжарьте лук на растительном масле, он должен слегка подрумяниться.⁣
  • Соедините фарш, рис и лук. Посолите, поперчите и перемешайте.⁣
  • Сформируйте тефтелю, обваляйте в манной крупе и обжарьте на растительном масле по несколько минут с каждой стороны до золотистой корочки.⁣

Просто тают во рту: звезда МастерШеф показала, как приготовить сочные тефтели с подливкой

Готовим вкусные тефтели по рецепту судьи МастерШеф (фото: instagram.com/lizaglinskaya)

Приготовим заливку:⁣

  • Нарежьте морковь соломкой, лук мелким кубиком.⁣
  • Обжарьте на растительном масле лук и морковь. Посолите и перемешайте.⁣
  • Добавьте помидоры в собственном соку и перемешайте.⁣
  • Вылейте на дно кастрюли половину заливки и равномерно распределите её. Поверх выложите обжаренные тефтели.⁣
  • Выложите на тефтели оставшуюся заливку и залейте в кастрюлю 50 мл воды.⁣
  • Накройте кастрюлю крышкой и готовьте тефтели 15-20 минут.⁣

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