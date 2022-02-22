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Просто тануть у роті: зірка МастерШеф показала, як приготувати соковиті тефтелі з підливою

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Вівторок 22 лютого 2022 12:34
Просто тануть у роті: зірка МастерШеф показала, як приготувати соковиті тефтелі з підливою Фото: Рецепт соковитих тефтелей від Лізи Глинської (instagram.com/lizaglinskaya)
Автор: Марина Настевич

Соковиті і смачні тефтелі відмінно можна зробити і на сніданок, і на обід, і на вечерю. Це швидко, просто і може приготувати кожен - тефтелі за цим рецептом виходять ніжні, соковиті і просто тануть у роті.

Рецептом поділилася суддя МастерШеф, відомий кулінар України Ліза Глинська на своєму каналі в Youtube.

Для тефтелей нам знадобиться⁣:

  • 500 г яловичого фаршу ⁣
  • 150 г рису (6 ст. л. з гіркою) + 350 мл води (1 + 3/4 склянки)⁣
  • 3 цибулини (середні) ⁣
  • сіль (за смаком)⁣
  • перець чорний (за смаком) рослинна олія ⁣
  • 50 г манної крупи (2,5 ст. л.)⁣


Для заливки:⁣

  • 300 г томатів (у власному соку) (1,5 склянки)⁣
  • 2 моркви (середні) ⁣
  • 2 цибулини (середні) ⁣
  • сіль (за смаком)⁣
  • вода ⁣
  • цукор⁣


Приготуємо тефтелі:⁣

  • Відправте рис в сотейник, залийте водою, посоліть і варіть 15 хвилин на слабкій температурі із закритою кришкою. Після, вимкніть плиту і залиште рис під кришкою до повного охолодження.⁣
  • Очистіть і наріжте цибулю дрібним кубиком.⁣
  • Обсмажте цибулю на рослинному маслі, вона повинна злегка підрум'янитися.⁣
  • З'єднайте фарш, рис і цибулю. Посоліть, поперчіть і перемішайте.⁣
  • Сформуйте тефтелю, обваляйте в манній крупі і обсмажте на олії по кілька хвилин з кожного боку до золотистої скоринки.⁣

Просто тануть у роті: зірка МастерШеф показала, як приготувати соковиті тефтелі з підливою

Готуємо смачні тефтелі за рецептом судді МастерШеф (фото: instagram.com/lizaglinskaya)

Приготуємо заливку:⁣

  • Наріжте моркву соломкою, цибулю дрібним кубиком.⁣
  • Обсмажте на рослинній олії цибулю і моркву. Посоліть і перемішайте.⁣
  • Додайте помідори у власному соку і перемішайте.⁣
  • Вилийте на дно каструлі половину заливки і рівномірно розподіліть її. Поверх викладіть обсмажені тефтелі.⁣
  • Викладіть на тефтелі заливку, що залишилася, і залийте в каструлю 50 мл води.⁣
  • Накрийте каструлю кришкою і готуйте тефтелі 15-20 хвилин.⁣

Раніше зірка МастерШеф Лілія Стоянова навчила готувати смачну і просту пасту.

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