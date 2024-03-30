Не просто "поганий настрій". Названо головні ознаки депресії

У Міністерстві охорони здоров'я України нагадали про серйозні психічні проблеми, які важливо розпізнати. Йдеться про біполярний розлад, а також про депресію.

Як розпізнати депресію, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис МОЗ у Facebook .

Що таке біполярний розлад та депресія

Так, у МОЗ зазначили, що біполярний розлад - це не просто "поганий настрій". Людина, яка має таку проблему, може відчувати різні та незвичайні перепади настрою, активності та концентрації. Усе це відбувається у двох типах епізодів - депресивному та маніакальному.

"Наголошуємо, що біполярний розлад може діагностувати тільки лікар. Людина потребує допомоги фахівця, який допоможе встановити правильний діагноз та призначити відповідне лікування, завдяки якому пацієнт може жити повноцінне життя", - йдеться у дописі.

Що таке біполярний розлад (фото: facebook.com/moz.ukr)

А тому українцям нагадали про те, що таке депресія. Ця хвороба є комплексним розладом, який виникає як прояв взаємодії біологічних, психологічних та соціальних чинників

"Буває генетична схильність до депресії, яка, втім, зовсім не означає, що у людини обов'язково буде цей розлад, але підвищує ризик за наявності супутніх стресових подій у житті", - пояснили у МОЗ.

Депресію можна розпізнати за такими ознаками:

поява поганого настрою та відчуття безнадії

раптове занепокоєння чи дратівливість

поява проблем з концентрацією уваги

втрата цікавості та байдужість до занять, які колись приносили радість

думки про смерть чи самогубство.

Окрім цього, депресія може проявитися такими фізичними симптомами:

постійна втома

порушення сну

відсутність апетиту

зникнення статевого потягу.

"Лікування депресії включає медикаментозне лікування, психотерапію та зміну способу життя", - додали у МОЗ.