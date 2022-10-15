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Просто пальчики оближеш: готуємо неймовірно смачні морквяні мафіни

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Субота 15 жовтня 2022 20:00
Просто пальчики оближеш: готуємо неймовірно смачні морквяні мафіни Як приготувати морквяні кекси швидко та просто (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Моркву часто недооцінюють як головний інгредієнт для випічки, а дуже дарма. Вона подарує десерту солодкий смак за допомогою натурального цукру та наситить його корисними речовинами. Справжнє комбо!

Рецепт морквяного чуда - дивіться нижче в матеріалі Styler.

Складові мафінів

Щоб приготувати тісто на мафіни, візьміть:

  • 4 яйця
  • 50 грамів цукру
  • 150 грамів моркви
  • 250 грамів сметани
  • 100 грамів борошна
  • Пів чайної ложки солі
  • 50 грамів цукрової пудри
  • Один пакетик розпушувача

Як приготувати мафіни: покроковий рецепт

Моркву натерти на дрібну терку, а в яйцях відділіть жовтки від білків. До речі, це можна зробити дуже швидко за допомогою звичайної кухонної лієчки. Розбийте яйце об край тарілки та вилийте його в лійку. Таким чином білок виллється, а жовток залишиться.

Наступним кроком змішайте жовтки із цукром. Кристалики цукри повинні повністю розчинитися, щоб не відчуватися в тісті. Переходимо до білків: до них також додаємо цукор і змішуємо міксером.

До цієї суміші додаємо борошно. Обов'язково його просійте, щоб борошно було насичене повітрям. Викладаємо моркву, всипаємо розпушувач. Він зробить мафіни високими та пишними.

Не забудьте додати поєднані з цукром жовтки та дрібку солі. Тепер беремо формочки для випікання та наповнюємо їх, але не повністю, адже мафіни будуть "рости" в духовці.

Випікаємо мафіни 25 хвилин при температурі 180 градусів. А поки вони готуються, приготуймо крем! Просто змішайте цукрову пудру зі сметаною, і готово.

Змажте кремом "шапочки" мафінів, і смачний, корисний та простий десерт можна куштувати.

До речі, раніше ми ділилися рецептом фантастичного морквяного пирога.

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Здорова їжа морковь