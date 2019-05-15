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Просто накинулася: під Києвом пес покусав дитину

STYLERЖиття    15.05.2019 - 15:51
Просто накинулася: під Києвом пес покусав дитину
Пес покусав дитину (Колаж РБК-Україна)

Постраждала госпіталізована і знаходиться під наглядом лікарів

У місті Вишневе Київської області собака накинулася на групу школярок і одну з них сильно покусала. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Київської області.

Інцидент стався у вівторок увечері, 14 травня. Як повідомили в поліції, 8-річна дівчинка разом з подругами гуляли біля свого будинку. В цей час до них підбігла собака, яка накинулася на одну з дівчаток. Її подруги сильно злякалися і втекли.

Постраждала дівчинка після інциденту самостійно дісталася до будинку і розповіла про напад батькові. Він викликав швидку медичну допомогу і дитину госпіталізували.

На даний момент дівчинка перебуває під наглядом лікарів і проходить лікування. Її стан оцінюється як задовільний. Дитина отримала множинні укуси обличчя і тіла.

Просто накинулася: під Києвом пес покусав дитинуУ Вишневому собака накинулася на дітей (kv.npu.gov.ua)

Співробітники поліції проводять розслідування, щоб встановити власника. Якщо господар не буде знайдений, то поліцейські змушені будуть звернутися у відповідні місцеві організації, щоб ізолювати тварину і встановити наявність у неї небезпечних інфекційних захворювань.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Кропивницькому домашній пес накинувся на чоловіка і сильно його покусав. Через кілька днів потерпілий помер у лікарні.

А також ми розповідали про те, що у Миколаєві скажена собака покусала одразу дванадцять чоловік.

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