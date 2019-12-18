Не простим, не забудем: побратимы рассказали о погибшем на фронте 27-летнем рыцаре (фото)

Боец Василий Лисицын из 28 омбр умер в результате вражеского обстрела
На Донбассе погиб военнослужащий 28-й отдельной мехбригады имени Рыцарей Зимнего Похода стрший солдат Василий Лисицын. Боец скончался на фронте 17 декабря около семи вечера в результате обстрелов оккупантов.
Как рассказали побратимы воина на странице 28-й омбр в Facebook, Василий получил ранения, не совместимые с жизнью.
Солдату было только 27 лет.
Также военные передали слова соболезнования родным и близким молодого героя.
"Не простим. Не забудем", - подчеркнули бойцы.
Напомним, что 28 мехбригады имени Рыцарей Зимнего Похода выполняет боевые задачи в районе Красногоровка Донецкой области.
Военный 28 омбр Василий Лисицын (Фото: facebook.com/28brigade)
Старший солдат 28-й отдельной механизированной бригады Василий Анатольевич Лисицын был родом из Кропивницкого.
Воин был награжден знаком отличия президента Украины "За участие в антитеррористической операции".
У Василия осталась жена и маленький ребенок.
Военный 28 омбр Василий Лисицын (Фото: facebook.com)
Пользователи сети благодарят военного за мужество, доблесть и подвиги для защиты Украины от оккупантов.
Фото: скрин комментариев facebook.com/28brigade