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Эта простая привычка поможет выглядеть на 5 лет моложе

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Вторник 28 декабря 2021 15:55
Эта простая привычка поможет выглядеть на 5 лет моложе Как выглядеть на несколько лет моложе (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Все женщины мечтают выглядеть молодо и красиво. Поэтому врач-диетолог Артем Хачатрян рассказал, чтобы выглядеть на 5 лет моложе, нужно соблюдать питьевой режим.

Так, такая привычка сохранит хорошую форму и молодость человека, сообщает Marie Claire.

Как известно, недостаток воды в организме очень сказывается на здоровье – сухая кожа, землянистый цвет лица, ломкие волосы и отеки. К тому же с такими проблемами не сможет справиться даже лучший эксперт, он лишь произведет временный эффект.

Эксперт говорит, что вода отвечает сразу за несколько задач:

  • гидратацию организма;
  • транспортировка кислорода;
  • выведение шлаков и токсинов.

Также потребление жидкости ускоряет процессы регенерации и влияет на сохранение красоты, молодости и здоровья.

Кроме того, эксперт рассказал, даже если нет жажды, то лучше маленькими глотками пить негазированную воду в течение дня.

Водный баланс нужно поддерживать утром, а именно выпить стакан теплой воды. Также можно добавить в стакан воды несколько капель лимонного сока.

Отмечается, что организм требует регулярной заботы, только тогда тело будет здоровым и ухоженным.

Важно поддерживать водный баланс именно водой, а не другими напитками.

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