Эта простая привычка поможет выглядеть на 5 лет моложе
Все женщины мечтают выглядеть молодо и красиво. Поэтому врач-диетолог Артем Хачатрян рассказал, чтобы выглядеть на 5 лет моложе, нужно соблюдать питьевой режим.
Так, такая привычка сохранит хорошую форму и молодость человека, сообщает Marie Claire.
Как известно, недостаток воды в организме очень сказывается на здоровье – сухая кожа, землянистый цвет лица, ломкие волосы и отеки. К тому же с такими проблемами не сможет справиться даже лучший эксперт, он лишь произведет временный эффект.
Эксперт говорит, что вода отвечает сразу за несколько задач:
- гидратацию организма;
- транспортировка кислорода;
- выведение шлаков и токсинов.
Также потребление жидкости ускоряет процессы регенерации и влияет на сохранение красоты, молодости и здоровья.
Кроме того, эксперт рассказал, даже если нет жажды, то лучше маленькими глотками пить негазированную воду в течение дня.
Водный баланс нужно поддерживать утром, а именно выпить стакан теплой воды. Также можно добавить в стакан воды несколько капель лимонного сока.
Отмечается, что организм требует регулярной заботы, только тогда тело будет здоровым и ухоженным.
Важно поддерживать водный баланс именно водой, а не другими напитками.
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