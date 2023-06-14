Прошу це врахувати: Притула жорстко відреагував на скандал з Аліною Михайловою

Позиція Сергія Притули

"У мене є певні зобов‘язання перед людиною, яка віддала своє життя за мене і за Україну. Прошу це врахувати усім, хто вважає, що смердючий риг може відкривати свій брудний рот на дівчину, яка рятує життя наших воїнів", - наголосив Притула.

Фото: facebook.com/serhiyprytula

Через що розгорівся скандал

13 червня у Києві облили зеленкою, сечею та кинули у смітник екс-нардепа та "регіонала" Тараса Чорновола за те, що він в інтерв'ю Яніні Соколовій назвав наречену загиблого Героя України Да Вінчі Аліну Михайлову "подолігархічною ш*арою".

Згодом Тарас Чорновол заявив, що на нього напали тітушки й вони все це робили "на камеру", а від свої слів про військового медика та волонтера Аліну Михайлову - відмовився.

"По-перше, неймовірно тішусь, що славні традиції сміттєвої люстрації живі. Регіонали та запроданці мають оглядатись, а не умнічать по телебаченню. По-друге, дуже дякую українському народу, що серед нас досі є багато небайдужих і принципових громадян. Українці не пробачають зрадникам, в які б кольори ті не перефарбувались сьогодні. По-третє, Тарасику, не знаю, де тобі постійно ввижаються зелені шм*ри, але твоєму обличчю дуже пасує зеленка. А язику - відповідальність за слова. Думай…те!" - так відреагувала Аліна на ситуацію з Чорноволом.

Однак після цього скандалу у соціальних мережах піднялась хвиля хейту на адресу Аліни. І коли скандал вже почав потрохи вщухати, пішла нова хвиля - тепер вже на Сергія Притулу за те, зо він встав на захист медика та волонтера.

Реакція українців на пост Притули

Під постом з'явилося чимало гнівних коментарів, на що він змушений був відповісти: "Ботокотики, я зараз трохи зайнятий, я вас потім забаню".

То тепер в нашій країні всі питання будуть вирішуватися через смітник? А як щодо правової держави?

Гидко від усього цього. Сотні дівчат рятують наших воїнів, і не дозволяють собі або просто не мають часу обзивати людей. Ще й депутатка!

Ще один, просто відпишусь і викину Притулу з серця

Сумно розчаровуватися в людях, які підтримують злочини щодо інших громадян України.

Роблю висновки. Нажаль, неприємні про Вас, пане Сергію.

Але багато українців підтримали як позицію Сергія Притули, так і Аліну Михайлову.