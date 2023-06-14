Прошу це врахувати: Притула жорстко відреагував на скандал з Аліною Михайловою

Волонтер та шоумен Сергій Притула висловився стосовно скандалу, якій розгорівся через наречену загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла Аліни Михайлової та Тараса Чорновола. Він опублікував у своїх соцмережах архівну фотографію - з Да Вінчі та Аліною.
Що сказав Притула з приводу цього скандалу - читайте нижче.
"У мене є певні зобов‘язання перед людиною, яка віддала своє життя за мене і за Україну. Прошу це врахувати усім, хто вважає, що смердючий риг може відкривати свій брудний рот на дівчину, яка рятує життя наших воїнів", - наголосив Притула.
Фото: facebook.com/serhiyprytula
13 червня у Києві облили зеленкою, сечею та кинули у смітник екс-нардепа та "регіонала" Тараса Чорновола за те, що він в інтерв'ю Яніні Соколовій назвав наречену загиблого Героя України Да Вінчі Аліну Михайлову "подолігархічною ш*арою".
Згодом Тарас Чорновол заявив, що на нього напали тітушки й вони все це робили "на камеру", а від свої слів про військового медика та волонтера Аліну Михайлову - відмовився.
"По-перше, неймовірно тішусь, що славні традиції сміттєвої люстрації живі. Регіонали та запроданці мають оглядатись, а не умнічать по телебаченню. По-друге, дуже дякую українському народу, що серед нас досі є багато небайдужих і принципових громадян. Українці не пробачають зрадникам, в які б кольори ті не перефарбувались сьогодні. По-третє, Тарасику, не знаю, де тобі постійно ввижаються зелені шм*ри, але твоєму обличчю дуже пасує зеленка. А язику - відповідальність за слова. Думай…те!" - так відреагувала Аліна на ситуацію з Чорноволом.
Однак після цього скандалу у соціальних мережах піднялась хвиля хейту на адресу Аліни. І коли скандал вже почав потрохи вщухати, пішла нова хвиля - тепер вже на Сергія Притулу за те, зо він встав на захист медика та волонтера.
Під постом з'явилося чимало гнівних коментарів, на що він змушений був відповісти: "Ботокотики, я зараз трохи зайнятий, я вас потім забаню".
Але багато українців підтримали як позицію Сергія Притули, так і Аліну Михайлову.
Нагадаємо, раніше ми писали більш детально про скандал Чорновола з Аліною Михайловою.
А ще розповідали про те, що Притула відреагував на акулу, яка з'їла росіянина.