"Прошу ігнорувати": Фреймут потрапила у скандал через фейк про ухилянтів

Ольга Фреймут завжди була гострою а язик, але вона таки має такт. Проте деякі Instagram-профілі так не вважають і створюють фейкові дописи від її імені, та ще й грають на темі війни.
Детальніше про скандал, в який потрапила Фреймут, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис "Patriotu" в Instagram та виправдання журналістки.
Один Instagram-профіль під назвою "Patriotu" виклад допис, в якому вони ніби-то цитують Ольгу, і вона “висловлюється” дуже огидно про ухилянтів.
"Ольга Фреймут: "Я глибоко зневажаю ухилянтів і мені гидко від чоловіків, які не хочуть воювати за свою країну. Мені соромно перед англійцями, я не знаю як їм пояснити таку ницість ухилянтів. Ми тут в Лондоні з чоловіком пояснюємо їм, що не всі чоловіки в Україні такі жалюгідні", - йдеться у дописі, ніби від імені Фреймут.
Довгої реакції від журналістки чекати не довелося, адже вона написала коментар з питаннями до творців цього допису.
"Що це? Який чоловік? Чий це текст?", - пише Оля під дописом.
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Під цією ж новиною вже понад 350 коментарів від користувачів мережі, хтось з них підтримує Олю та каже, що це фейк заради хайпу, а дехто навпаки поливає Фреймут брудом. А звучать вони так:
Також Фреймут вирішила застерегтися та виклала stories в Instagram, де застерігає себе та каже, що це фейк, аби люди не вірили й не розпалювали вогонь там, де його й не має бути.
"За час війни я не дала і не дам жодного інтервʼю. Ті, хто це написав, вигадав текст із примітивною мовою. Я навіть такою лексикою не користуюся. Прошу ігнорувати", - пише Оля.
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