Прощена неділя: коли і яку молитву треба прочитати, щоб Бог пробачив усі гріхи

17 березня, у Прощену неділю, православні люди зможуть помолитися та попросити, аби Бог пробачив усі їхні гріхи. Це можна робити по-різному: хтось читає "традиційні" молитви, а хтось звертається до Бога своїми словами.

Сильна молитва для прощення гріхів

"Помилуй мене Боже, з великої милости Твоєї і з великого милосердя Твого прости провини мої. Особливо омий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисти мене. Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною.

Проти Тебе Єдиного я згрішив і лукаве перед Тобою вчинив, Отче праведний, Ти в слові Твоїм і справедливий у присуді Твоїм. Бо в безза­конні зачатий я, і в гріхах породила мене мати моя. Бо Ти істину полюбив єси, невідоме й таємне мудрості Твоєї явив Ти мені.

Окропи мене гісопом - і очищуся, омий мене - і стану біліший від снігу. Дай мені почути радість і веселість - і зрадіють кості упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої. Серце чисте створи в мені, Боже, і духа правед­ного віднови в нутрі моєму.

Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого не відійми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого і Духом могутнім укріпи мене. Навчатиму беззаконників шляхів Твоїх, і нечестиві навернуться до Тебе. Визволи мене від вини кривавої, Боже, і язик мій радісно славитиме правду Твою.

Господи, відкрий уста мої, і язик мій сповістить хвалу Твою. Бо коли б Ти жертви забажав, приніс би я: всепалення Ти не бажаєш. Жертва Богові - це дух упокорений, серця скорботного і смиренного Ти не відкинеш. Амінь".

Коли помолитися, щоб Бог пробачив усі гріхи

Просити про прощення гріхів можна протягом усього дня 17 березня. Головне - бути щирою людиною та підготуватися до Великого посту, аби почати його з чистою від гріхів душею.