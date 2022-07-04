Прорыв в медицине: ученые изобрели новое лекарство от токсоплазмоза

Ученые из Университета Кентукки провели исследование и изобрели лечение против Toxoplasma gondii, паразита, который вызывает токсоплазмоз (поражением нервной системы, миокарда и глаз).

Что обнаружили ученые

Специалисты говорят, что токсоплазмоз может иметь серьезные последствия для женщин, которые заразились во время беременности, и для всех тех, у кого нарушена иммунная система.

В частности, те люди, у которых тяжелая форма токсоплазмоза, могут содержать кистозную версию паразита в мозге и мышечной ткани. Эти кисты вызывают серьезные заболевания, особенно у людей с ослабленным иммунитетом.

В разработке лекарств, которые направлены на кистозную форму паразита, работали доктор философии Мэтью Гентри, доктор философии Крейга Уандера Коои, иммунолог и генетик Чжун-Инь Чжан.

Команда разработала новый препарат, который ингибирует TgLaforin с целью предотвращения доступа ферментов к паразиту и обеспечения его энергией.

Несмотря на то, что существуют одобренные препараты для лечения токсоплазмоза, сейчас нет терапевтических средств, направленных на костевидную форму паразита.

По словам ученых, новое открытие стало возможным благодаря междисциплинарному сотрудничеству экспертов из четырех лабораторий.

Роберт Мерфи, доктор философии, сотрудник лабораторий Gentry и Sinai, провел первоначальные эксперименты, которые охарактеризовали TgLaforin и обеспечили основу для понимания функции фермента.

Тяньтянь Чен, аспирант лаборатории Уандера Коои, создал модели TgLaforin с помощью новой программы под названием AlphaFold2, которая является алгоритмом искусственного интеллекта.

Далее ученые использовали всю полученную информацию, в сочетании с новыми химическими методами, чтобы создать первую версию будущих лекарств против токсоплазмы.

"Я был взволнован, обнаружив, что препарат был эффективен против TgLaforin и препятствовал, чтобы он проявлял свою нормальную активность", - сказал Мерфи.

Будущая работа этих лабораторий направлена на тестирование препарата на паразитах. Затем команда будет стремиться повысить его эффективность и селективность, а также адаптировать его химические свойства для проведения исследований на животных.

Что известно о токсоплазмозе

Добавим, что токсоплазмоз - это инфекционное заболевание человека и животных, которое вызывают токсоплазмы, характеризующееся поражением нервной системы, миокарда и глаз, лимфаденопатией, гепатоспленомегалией.

Болезнь сейчас является очень актуальной из-за того, что она входит в число ВИЧ-ассоциированных болезней и может активизироваться на поздних стадиях ВИЧ-инфекции, вызывая преимущественно тяжелые поражения в виде энцефалита.