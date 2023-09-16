Прорвався до Маріуполя, щоб врятувати бабусю: нова історія в музеї "Голоси мирних"

Початок повномасштабної війни Василь із дружиною та кількамісячною дитиною зустрів у Києві. У Маріуполі в нього чимало близьких, зокрема й найрідніша людина — бабуся. Зв'язок перервався 2 березня, і чоловік одразу став думати, як йому туди потрапити.

"Це був мій борг, обов’язок. Бабуся мене ростила з 3 років. Вона віддала мені все життя і я не міг інакше", — зізнається Василь.

Спосіб знайшовся: знайома шукала людину, яка б привезла гуманітарну допомогу зі Львова до Маріуполя. Василь погодився. Пригадує, що ледь стримувався на ворожих блокпостах, щоби не сказати зайвого.

У Маріуполі Василь спершу розвантажив гуманітарну допомогу й передав її людям. Лише після цього разом із братом вирушив до бабусі. Знайшов її у підвалі будинку й повіз до безпечнішого місця.

"В машині нас було троє. Нас зупинив чоловік років 50. Попросив підвести. А разом із ним — 5 дітей і 7 дорослих. Він плакав і просив забрати хоча б дітей. Ми посадили до автівки їх і одну жінку, маму, щоби з ними хоча б хтось свій був. Висадили їх біля одного з пансіонатів", — розповідає Василь.

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