Если пропустили вторую прививку от COVID-19: в Минздраве рассказали, нужно ли все делать заново
Министерство здравоохранения Украины дало ответ на волнующий многих вопрос: что делать, если вторую дозу вакцины от коронавируса не удалось получить в указанные и инструкции сроки. Надо ли прививаться заново - читайте ниже в нашем материале.
Разъяснение было опубликовано на странице Минздрава в Facebook.
Вакцина CoronaVac/Sinovac и AstraZeneca (Covishield/SKBio)
Вторую дозу вакцины этих компаний-разработчиков можно сделать на семь дней раньше указанного интервала.
Препарат Comirnaty/Pfizer-BioNTech
Для этого препарата указано "окно", которое позволяет сделать прививку в период между 21-м и 28-м днем после введения первой дозы.
Что делать, если не уложились в сроки
"Вторая доза вакцины против COVID-19, введенная раньше или позже рекомендованного интервала, зачисляется без необходимости его повторного ввода или вакцинации сначала", - отметили в ведомстве и добавили, что рекомендуют вакцинироваться раньше или позже только в случае крайней необходимости.
Какие сроки для вакцинации указаны в инструкции:
- Comirnaty/Pfizer-BioNTech - 21-28 дней,
- CoronaVac/Sinovac Biotech - 28 дней,
- Oxford/AstraZeneca - 12 недель.
Отметим, что в Украине первую дозу вакцины от коронавирус получили уже 1 722 325 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 359 777 человек.
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