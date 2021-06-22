Якщо пропустили друге щеплення від COVID-19: у МОЗ розповіли, чи потрібно все робити заново
Міністерство охорони здоров'я України дало відповідь на хвилююче багатьох питання: що робити, якщо другу дозу вакцини від коронавірусу не вдалося отримати в зазначені і інструкції терміни. Чи треба щепитися наново - читайте нижче в нашому матеріалі.
Роз'яснення було опубліковане на сторінці МОЗ у Facebook.
Вакцина CoronaVac/Sinovac та AstraZeneca (Covishield/SKBio)
Другу дозу вакцини цих компаній-розробників можна зробити на сім днів раніше зазначеного інтервалу.
Препарат Comirnaty/Pfizer-BioNTech
Для цього препарату зазначене "вікно", яке дозволяє зробити щеплення в період між 21-м та 28-м днем після введення першої дози.
Що робити, якщо не вклалися в терміни
"Друга доза вакцини проти COVID-19, введена раніше або пізніше рекомендованого інтервалу, зараховується без необхідності її повторного введення або вакцинації спочатку", - зазначили у відомстві і додали, що рекомендують вакцинуватись раніше або пізніше тільки у випадку крайньої потреби.
Які терміни для вакцинації зазначені в інструкції:
- Comirnaty/Pfizer-BioNTech - 21-28 днів,
- CoronaVac/Sinovac Biotech - 28 днів,
- Oxford/AstraZeneca - 12 тижнів.
Зазначимо, що в Україні першу дозу вакцини від коронавірусу отримали вже 1 722 325 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 359 777 осіб.
Раніше ми писали, що гігантську чергу на вакцинацію від COVID-19 у Києві показали з висоти пташиного польоту.