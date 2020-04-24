ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Пропустили нулевого пациента: в Кременчуге может быть новая вспышка коронавируса

STYLERКоронавирус    24.04.2020 - 14:22
Пропустили нулевого пациента: в Кременчуге может быть новая вспышка коронавируса
Коронавирус в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Медикам в Кременчуге нужно проверить на COVID-19 более 400 человек

Коронавирус в Украине был диагностирован у 7647 человек. С начала пандемии более 600 человек выздоровели, а 193 пациента скончались. Лидируют по количеству заболеваний Киев, Черновицкая и Ивано-Франковская область. Однако в Украине еще один город может оказаться под угрозой.

Как сообщил руководитель Кременчугского Центра лабораторных исследований Андрей Поляков, в городе нужно проверить 422 человек, которые имели отношение к вспышке коронавируса в ЦРБ (Кременчугской Центральной районной больнице).

Информация о вспышке в ЦРБ появилась 17 апреля. За одни сутки коронавирус был диагностирован у 8 пациентов, двое из них – медики. Несколько дней назад там было зафиксировано 48 случаев заболевания и большинство из инфицированных – это медики.

На данный момент известно уже о 422 жителях города, которые могли контактировать с заболевшими. Многие из них – это те, кто живет в Кременчуге или приезжают в город.

Как отмечают городские власти, в городе всего пять эпидемиологов, и, чтобы проверить такое количество потенциальных зараженных, понадобиться не менее шести месяцев, даже если они будут работать круглосуточно.

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий и руководитель горздрава Максим Середа призвали семейных врачей установить контакты с пациентами, чтобы как можно быстрее проверить всех, кто контактировал с врачами из ЦРБ.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Кременчуге коронавирусом заразились 34 медика.

Названа дата второй волны коронавируса в Украине: прогноз не радует Под Тернополем у больных коронавирусом в больнице нет туалетов: ходят на ведро
Новости Украины COVID-19Коронавирус
Lite
On Top