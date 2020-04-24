Пропустили нульового пацієнта: у Кременчуці може бути новий спалах коронавірусу

Коронавірус в Україні (Колаж РБК-Україна)

Медикам в Кременчуці потрібно перевірити на COVID-19 понад 400 осіб

Коронавірус в Україні був діагностований у 7647 людей. З початку пандемії понад 600 осіб одужали, а 193 пацієнти померли. Лідирують за кількістю захворювань Київ, Чернівецька та Івано-Франківська область. Проте в Україні ще одне місто може опинитися під загрозою.

Як повідомив керівник Кременчуцького Центру лабораторних досліджень Андрій Поляков, в місті потрібно перевірити 422 осіб, які мали відношення до спалаху коронавірусу в ЦРЛ (Кременчуцькій Центральній районній лікарні).

Інформація про спалах в ЦРЛ з'явилася 17 квітня. За одну добу коронавірус був діагностований у 8 пацієнтів, двоє з них – медики. Кілька днів тому там було зафіксовано 48 випадків захворювання і більшість інфікованих – це медики.

На цей момент відомо вже про 422 жителів міста, які могли контактувати з хворими. Багато з них – це ті, хто живе в Кременчуці або приїжджають у місто.

Як відзначає міська влада, в місті всього п'ять епідеміологів, і, щоб перевірити таку кількість потенційних заражених, потрібно не менше шести місяців, навіть якщо вони будуть працювати цілодобово.

Мер Кременчука Віталій Малецький та керівник міського відділу охорони здоров'я Максим Середа закликали сімейних лікарів встановити контакти з пацієнтами, щоб якомога швидше перевірити всіх, хто контактував з лікарями ЦРЛ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Кременчуці коронавірусом заразилися 34 медики.