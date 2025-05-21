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"Пропонували шалені гроші". Данилко розповів про спроби втягнути його в російську пропаганду

Середа 21 травня 2025 18:49
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"Пропонували шалені гроші". Данилко розповів про спроби втягнути його в російську пропаганду Данилко розповів, чому росіяни пропонували йому шалені гроші (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Андрій Данилко, який підкорив естраду образом Вєрки Сердючки, пригадав спроби росіян втягнути його в пропаганду.

Артиста запрошували на російське телебачення, аби потім використати у пропаганді. Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю Данилка BBC в YouTube.

Артист відповів, чи кликали його виступати в Росію після повномасштабного вторгнення та що могло б змусити його погодитися. Заява була однозначною: такого ніколи не станеться. І росіяни це знають.

"Вони не запрошували мене сольно, бо розуміли, що я відмовлюся", - сказав він.

Данилко пригадав, як його раніше "опрацьовувало" російське телебачення. Тепер він чітко розуміє, з якою метою йому пропонували участь в їхніх проєктах. Подібні спроби, за його словами, були й у Лайми Вайкуле.

"Так же вони мене "всі полюбили" і "так скучили". Вони пропонували мені шалені гроші за участь. Я сказав: "Ні". І вже прокручуючи цю історію, я зрозумів: вони хотіли мене записати, щоб після вторгнення потім показати. Мовляв, дивіться "Навіть наша зірочка втекла від...", - пояснив він.

&quot;Пропонували шалені гроші&quot;. Данилко розповів про спроби втягнути його в російську пропагандуДанилко та його колега Інна Білоконь (фото: instagram.com/v_serduchka)

Андрій також згадав, як російська пропаганда відпрацювала по його конкурсній пісні "Dancing Lasha Tumbai" на "Євробачення".

"Таке було й у 2007 році, як нав'язали з цією "Рашою гудбай". Оце так діє пропаганда. Люди про це не замислювалися, а вони так це все втулили в голови, що всі вірили", - розповів він.


Що відомо про скандал з піснею Данилка

Конкурсна композиція, яка принесла Вєрці Сердючці визнання та славу на європейській арені, стала кісткою в горлі для росіян.

В тексті присутні слова, які на слух можуть сприйматися як "I want you see - Russia goodbye!" ("Хочу, щоб ти побачив - прощавай, Росіє). Деяка частина російською авдиторії негативно сприйняла ці рядки.

Данилко тоді спростував їхні припущення. Проте вже після повномасштабного вторгнення почав дійсно співати "Раша, гудбай".

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